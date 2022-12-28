Ринок мінеральних добрив у 2022 році скоротився майже вдвічі

У 2022 році імпортери різко скоротили імпортні поставки добрив в Україну через складну та дорогу логістику

Попри значне скорочення ринку, окремі українські виробники не зупинились, та навіть збільшили свою частку ринку

За підсумками 2022 року загальний обсяг споживання мінеральних добрив складе близько 2-2,9 млн тонн. Про це повідомив Олег Арестархов, директор з корпоративних комунікацій Group DF. За його словами, це на 40-55% менше, ніж минулого року, коли обсяг ринку складав 4,75 млн тонн.

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«Це попередні доволі оптимістичні оцінки. Зернова угода дала аграріям обігові кошти, тому вони змогли збільшити обсяги закупівлі добрив та ЗЗР. З листопада ринок почав зростати, аграрії закуповуються на весну 2023 року. Ми, відповідно, не знижуємо навантаження. Є стійкий платоспроможний попит, який до початку січня подвоїться. Ми маємо всі підстави прогнозувати зростання врожайності у 2023 році», – зазначив Арестархов.

За його словами, найбільшим попитом на українському ринку користувалась аміачна селітра – споживання оцінюється 600 тис. тонн – 1 млн тонн. Попри різке зменшення обсягів споживання, друге та третє місце за популярністю посідають складні добрива (NPK , NP , DAP) – 620-660 млн тонн та КАС – 400-600 млн тонн.

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Основними факторами, які визначали рівень споживання мінеральних добрив у 2022 році на внутрішньому ринку, за словами Арестархова, стали війна в Україні та її прямі наслідки.

«Зростання ціни на мінеральні добрива, зниження купівельної спроможності аграріїв, обстріли підприємств, перебої з електроенергією, порушення логістичних ланцюжків, а також втрата одного з найбільших гравців – Сєвєродонецького «Азоту» – це лише частина викликів, які довелося подолати українським виробникам в умовах війни», – зазначив Олег Арестархов. У свою чергу, зниження обсягу виручки аграріїв та скорочення платоспроможного попиту на добрива були викликані скороченням посівних площ, яке становило близько 14-16%. «З 28,4 млн га всіх посівних площ, що обробляються у 2022 році, близько 4,4 млн було засіяно цього року. Землі опинилися під окупацією або в небезпечній прифронтовій території», – зазначає Олег Арестархов.

За його словами, попри значне скорочення ринку, окремі українські виробники не зупинились, та навіть збільшили свою частку ринку.

У 2022 році імпортери різко скоротили імпортні поставки добрив в Україну через складну та дорогу логістику та як наслідок надто високу собівартість, та через зупинку імпорту з таких країн, як Білорусь та РФ. На цьому фоні український бізнес набагато швидше адаптувався, пристосувавшись до форс-мажорів.