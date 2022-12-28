Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Ринок мінеральних добрив у 2022 році скоротився майже вдвічі

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ринок мінеральних добрив у 2022 році скоротився майже вдвічі
У 2022 році імпортери різко скоротили імпортні поставки добрив в Україну через складну та дорогу логістику
фото з відкритих джерел

Попри значне скорочення ринку, окремі українські виробники не зупинились, та навіть збільшили свою частку ринку

За підсумками 2022 року загальний обсяг споживання мінеральних добрив складе близько 2-2,9 млн тонн. Про це повідомив Олег Арестархов, директор з корпоративних комунікацій Group DF. За його словами, це на 40-55% менше, ніж минулого року, коли обсяг ринку складав 4,75 млн тонн.

«Це попередні доволі оптимістичні оцінки. Зернова угода дала аграріям обігові кошти, тому вони змогли збільшити обсяги закупівлі добрив та ЗЗР. З листопада ринок почав зростати, аграрії закуповуються на весну 2023 року. Ми, відповідно, не знижуємо навантаження. Є стійкий платоспроможний попит, який до початку січня подвоїться. Ми маємо всі підстави прогнозувати зростання врожайності у 2023 році», – зазначив Арестархов.

За його словами, найбільшим попитом на українському ринку користувалась аміачна селітра – споживання оцінюється 600 тис. тонн – 1 млн тонн. Попри різке зменшення обсягів споживання, друге та третє місце за популярністю посідають складні добрива (NPK , NP , DAP) – 620-660 млн тонн та КАС – 400-600 млн тонн.

Основними факторами, які визначали рівень споживання мінеральних добрив у 2022 році на внутрішньому ринку, за словами Арестархова, стали війна в Україні та її прямі наслідки. 

«Зростання ціни на мінеральні добрива, зниження купівельної спроможності аграріїв, обстріли підприємств, перебої з електроенергією, порушення логістичних ланцюжків, а також втрата одного з найбільших гравців – Сєвєродонецького «Азоту» – це лише частина викликів, які довелося подолати українським виробникам в умовах війни», – зазначив Олег Арестархов. У свою чергу, зниження обсягу виручки аграріїв та скорочення платоспроможного попиту на добрива були викликані скороченням посівних площ, яке становило близько 14-16%. «З 28,4 млн га всіх посівних площ, що обробляються у 2022 році, близько 4,4 млн було засіяно цього року. Землі опинилися під окупацією або в небезпечній прифронтовій території», – зазначає Олег Арестархов. 

За його словами, попри значне скорочення ринку, окремі українські виробники не зупинились, та навіть збільшили свою частку ринку.

У 2022 році імпортери різко скоротили імпортні поставки добрив в Україну через складну та дорогу логістику та як наслідок надто високу собівартість, та через зупинку імпорту з таких країн, як Білорусь та РФ. На цьому фоні український бізнес набагато швидше адаптувався, пристосувавшись до форс-мажорів.

Теги: Білорусь війна імпорт бізнес ринок аграрії втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС прагне розблокувати транзит добрив із РФ
Євросоюз хоче розблокувати транзит добрив із РФ – WSJ
18 грудня, 06:35
Українські заводи здатні виготовляти для ринків ЄС понад 2 млн тонн мінеральних добрив на рік
Українські виробники азотних добрив можуть зайняти до 15% ринку ЄС
27 липня, 16:56
В наступному році вперше посіють більше олійних, чим зернових культур
Українські аграрії дали невтішний прогноз на наступний рік
17 грудня, 21:06

Економіка

Ринок мінеральних добрив у 2022 році скоротився майже вдвічі
Ринок мінеральних добрив у 2022 році скоротився майже вдвічі
Скандальна містобудівна реформа. НАЗК поскаржилось дипломатам «Великої сімки» на депутатів
Скандальна містобудівна реформа. НАЗК поскаржилось дипломатам «Великої сімки» на депутатів
Німеччина виділила для українських дітей €35 млн
Німеччина виділила для українських дітей €35 млн
У Львові під час війни перевиконали план по податках
У Львові під час війни перевиконали план по податках
Україна вперше виставить на приватизацію морський порт
Україна вперше виставить на приватизацію морський порт
Україна отримає гуманітарну допомогу від USAID
Україна отримає гуманітарну допомогу від USAID

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
42K
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу (мапа)
19K
На вихід із Лаври. Драма митрополита Павла
13K
Повторний удар по «Енгельсу». Блогер повідомив про катастрофічні наслідки
12K
Уряд ліквідував Фонд соціального страхування: що чекає на українців
7668
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб

Новини

ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
Сьогодні, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
Вчора, 18:39
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
Вчора, 18:21
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
Вчора, 18:02
Росіянам до Єгипту тепер зась: авіакомпаніям РФ остаточно заборонено польоти
Вчора, 17:23
Енергетична тривога: Шмигаль анонсував гарні новини на свята
Вчора, 16:52

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту