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    Суспільство

    Уряд пояснив, які автомобілі українці можуть ввозити без мита

    Українці можуть не сплачувати мита за ввезення електромобілів - Уряд пояснив, які автомобілі українці можуть ввозити без мита
    Українці можуть не сплачувати мита за ввезення електромобілів
    фото із відкритих джерел

    Влада стимулює українців купувати електротранспорт, оскільки це значно екологічніше

    Уряд дозволив ввозити в Україну електромобілі без сплати мита. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає lb.ua.

    За його словами, влада стимулює українців купувати електротранспорт, оскільки це значно екологічніше та бюджетніше, особливо в умовах війни.

    «Ми стикалися вже з паливною кризою після того, як росіяни розбивали наші сховища, наші нафтопереробні підприємства, навіть автозаправні станції. Тому електромобілі - це пріоритет, і ми політично даємо такий сигнал і формуємо можливість», – пояснив прем'єр.

    Шмигаль нагадав, що автомобілі для фронту також не потрібно оподатковувати. Вони ввозяться в країну як гуманітарна допомога.

    «Якщо для фронту ми веземо дизельний або бензин-автомобіль, він також не підлягає оподаткуванню ні ПДВ, ні митом. Він заїжджає як гуманітарка. Тому всі можливості для фронту у нас відкриті, як і було раніше», – підкреслив глава уряду.

    Нагадаємо, із 1 липня розмитнення авто знову платне.

    На початку квітня в Україні набув чинності закон №7190П, який на час воєнного стану скасовував мита, ПДВ та акциз на розмитнення автомобілів.

    У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян.

    Нардепка від «Батьківщини» Альона Шкрум заявила, що масове ввезення дорогих автомобілів під нульове розмитнення – це міф. Насправді, зазначила депутатка, за час дії цієї норми до України завезли тільки 40 автомобілів, ціна яких перевищувала 2 млн грн.

    Додамо, що Євросоюз визнав українські водійські посвідчення.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Уряд пояснив, які автомобілі українці можуть ввозити без мита