Уряд пояснив, які автомобілі українці можуть ввозити без мита
Влада стимулює українців купувати електротранспорт, оскільки це значно екологічніше
Уряд дозволив ввозити в Україну електромобілі без сплати мита. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає lb.ua.
За його словами, влада стимулює українців купувати електротранспорт, оскільки це значно екологічніше та бюджетніше, особливо в умовах війни.
«Ми стикалися вже з паливною кризою після того, як росіяни розбивали наші сховища, наші нафтопереробні підприємства, навіть автозаправні станції. Тому електромобілі - це пріоритет, і ми політично даємо такий сигнал і формуємо можливість», – пояснив прем'єр.
Шмигаль нагадав, що автомобілі для фронту також не потрібно оподатковувати. Вони ввозяться в країну як гуманітарна допомога.
«Якщо для фронту ми веземо дизельний або бензин-автомобіль, він також не підлягає оподаткуванню ні ПДВ, ні митом. Він заїжджає як гуманітарка. Тому всі можливості для фронту у нас відкриті, як і було раніше», – підкреслив глава уряду.
Нагадаємо, із 1 липня розмитнення авто знову платне.
У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну ввозилися лише для потреб військових, евакуації громадян та доставляння гуманітарних вантажів. А через місяць після масштабного військового вторгнення Верховна Рада скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян.
Додамо, що Євросоюз визнав українські водійські посвідчення.