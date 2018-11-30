У Фонді гарантування вкладів вважають нелогічним рішення НБУ відкликати у банку «Фінансова ініціатива» генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Банком була проведена робота по передачі контрактів зовнішньоекономічної діяльності на валютний контроль до інших банків України, ще до введення тимчасової адміністрації

У банку «Фінансова ініціатива» з 2015 року запроваджено тимчасову адміністрацію

«КБ «Фінансова ініціатива» припинив валютні правовідносини та валютні операцій вже майже два з половиною роки тому. З цієї причини рішення Нацбанку відкликати генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій - залишається незрозумілим. Про це заявляють у Фонді гарантування вкладів.

В інформації ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», зокрема, нагадується, що на підставі постанови НБУ від 23.06.2015 № 408 Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23.06.2015 прийнято рішення № 121 про запровадження з 24.06.2015 тимчасової адміністрації. З цього дня і по теперішній час у банку «Фінансова ініціатива» припинена можливість проведення розрахунків в іноземній валюті у безготівковій та готівковій формі, проведення операцій, передбачених генеральною ліцензією Національного банку на здійснення валютних операцій, з використанням поточних рахунків клієнтів, відкритих в ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», тощо.

Більш того, банком була проведена робота по передачі контрактів зовнішньоекономічної діяльності на валютний контроль до інших банків України, ще до введення тимчасової адміністрації. Отже, з дати введення тимчасової адміністрації та до теперішнього часу у банку нема на супроводі контрактів по обслуговуванню зовнішньоекономічної діяльності, що обґрунтовано вищенаведеним та звітністю банку, що регулярно надається в порядку та строки визначені вимогами нормативно-правових актів Національного банку України.

У повідомленні вказується, що 31.07.2018 Національним банком було пред’явлено ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» розпорядження про проведення позапланової виїзної перевірки НБУ з питання дотримання валютного законодавства.

Одразу після цього, особам, що входили до складу робочої групи, було забезпечено вільний доступ до приміщень банківської установи, були прийняті запити з перевірки. З огляду на неплатоспроможність банку та з метою упередження порушень приписів валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб направлено запит до Міністерства юстиції України щодо його позиції з питання наявності повноважень НБУ здійснювати перевірки банків, в яких запроваджена процедура тимчасової адміністрації.

Про запит робоча група Національного банку була невідкладно проінформована в письмовому вигляді. Останніх також було повідомлено, що після отримання відповіді від Міністерства юстиції Фондом гарантування вкладів фізичних осіб буде визначено порядок дій та повноваження тимчасового адміністратора ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» з виконання розпорядження НБУ про проведення перевірки.

У наданій інформації окремо звертається увага, що за наслідками проведеного обшуку 07.04.2017 в приміщенні ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива», правоохоронними органами було вилучено серверне обладнання операційних систем банку, включаючи резервні системи. Обладнання було повернуте правоохоронними органами у непрацездатному стані та згідно експертного висновку подальше його використання в роботі банку стало неможливим, про що Національний банк повідомлявся неодноразово, з наданням підтверджуючих документів.

У ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» нагадують, що за ініціативи керівника робочої групи НБУ перевірка призупинялась та була завершена. З огляду на вищевикладене, наголошують у банку, залишається незрозумілим, чому саме зараз у Національного банку України виникає рішення про відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Нагадаємо, згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті Національного банку України від 29.11.2018, ним відкликано у ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій з огляду на факти порушення цим банком валютного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ.