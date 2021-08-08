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    Економіка та фінанси

    Роботу центрів зайнятості переорієнтують під потреби роботодавця

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    Будуть визначати,&nbsp; на підготовку яких саме спеціалістів державі необхідно витрачати кошти - Роботу центрів зайнятості переорієнтують під потреби роботодавця
    Будуть визначати,  на підготовку яких саме спеціалістів державі необхідно витрачати кошти
    Фото з відкритих джерел

    Мінекономіки анонсувало переформатування роботи «біржі праці»

    Мінекономіки розпочало процес переорієнтації роботи Державних центрів зайнятості. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – Міністр економіки України Олексій Любченко.

    «Зараз ми опрацьовуємо спільну концепцію з реформи центрів зайнятості. На часі питання їх перепрофілювання під потреби роботодавця. Також йдеться про удосконалення та осучаснення систем навчання, перепідготовки кадрів. Це низка простих речей, які можна змінювати вже зараз у напрямку потреб роботодавців та шукачів роботи», – підкреслив Олексій Любченко.

    Також він зауважив про посилення зворотного зв’язку з роботодавцями та бізнесом щодо державного замовлення у вищій освіті: «Україна щорічно інвестує близько 40 млрд грн на безкоштовну вищу освіту. І ця інвестиція має бути розумною та виваженою – необхідний діалог щодо потреб економіки, визначення пріоритетів, на підготовку яких саме спеціалістів державі необхідно витрачати кошти».

    Позитивним зрушенням у розв’язанні питання дефіциту кадрів перший віцепрем’єр-міністр назвав політику Уряду щодо наближення закладів професійно-технічної освіти до потреб територіальних громад та передачі їх у комунальну власність громад. На його думку, така політика є корисною для розвитку регіональних економік та запорукою розвитку місцевого бізнесу.

    Нагадаємо, Кабінет Міністрів посилив боротьбу з тіньовою економікою. З 1 липня у співпраці з Державною податковою службою розпочалися інспекції Держпраці для виявлення роботодавців, що використовують незадекларовану працю.

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    Теги: міністр Мінекономіки політика навчання Україна Олексій Любченко
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    Роботу центрів зайнятості переорієнтують під потреби роботодавця