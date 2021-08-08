Роботу центрів зайнятості переорієнтують під потреби роботодавця

Будуть визначати, на підготовку яких саме спеціалістів державі необхідно витрачати кошти

Мінекономіки анонсувало переформатування роботи «біржі праці»

Мінекономіки розпочало процес переорієнтації роботи Державних центрів зайнятості. Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – Міністр економіки України Олексій Любченко.

«Зараз ми опрацьовуємо спільну концепцію з реформи центрів зайнятості. На часі питання їх перепрофілювання під потреби роботодавця. Також йдеться про удосконалення та осучаснення систем навчання, перепідготовки кадрів. Це низка простих речей, які можна змінювати вже зараз у напрямку потреб роботодавців та шукачів роботи», – підкреслив Олексій Любченко.

Також він зауважив про посилення зворотного зв’язку з роботодавцями та бізнесом щодо державного замовлення у вищій освіті: «Україна щорічно інвестує близько 40 млрд грн на безкоштовну вищу освіту. І ця інвестиція має бути розумною та виваженою – необхідний діалог щодо потреб економіки, визначення пріоритетів, на підготовку яких саме спеціалістів державі необхідно витрачати кошти».

Позитивним зрушенням у розв’язанні питання дефіциту кадрів перший віцепрем’єр-міністр назвав політику Уряду щодо наближення закладів професійно-технічної освіти до потреб територіальних громад та передачі їх у комунальну власність громад. На його думку, така політика є корисною для розвитку регіональних економік та запорукою розвитку місцевого бізнесу.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів посилив боротьбу з тіньовою економікою. З 1 липня у співпраці з Державною податковою службою розпочалися інспекції Держпраці для виявлення роботодавців, що використовують незадекларовану працю.

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