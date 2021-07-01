Уряд обговорив проблему боргів із зарплати українців: що вирішили

Станом на 24 червня 2021 року заборгованість із заробітної плати склала понад 3,2 млрд грн

Сьогодні, 1 липня, відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати. Як повідомляє Урядовий портал, захід проводився під головуванням прем’єр-міністрп України Дениса Шмигаля та членів Кабміну.

Під час свого виступу про стан заборгованості із виплати заробітної плати перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Олексій Любченко зазначив: «Це соціально чутливе та економічно важливе питання є одним з пріоритетів діяльності уряду та Міністерства економіки зокрема. Воно також перебуває на персональному контролі президента України. Саме тому наші зусилля спрямовані на побудову дієвого механізму взаємодії учасників процесу, виміром якого має стати зменшення заборгованості по заробітній платі».

Станом на 24 червня 2021 року заборгованість із заробітної плати склала понад 3,2 млрд грн. Олексій Любченко зазначив, що значну більшість боргу – 81,3% – генерують економічно активні підприємства, натомість заборгованість із заробітної плати в компаніях, які знаходяться у стадіях банкрутства, складає 18,7% від загальної заборгованості.

«Першочергово ми маємо у цьому питанні працювати саме з економічно активними підприємствами, яким необхідно розробити план заходів, графіки погашення боргів, програму з покращення фінансового стану, і відповідно, звітувати про зменшення показників із заборгованості», – зауважив Любченко.

Сума боргів на підприємствах сфери управління центральних органів виконавчої влади станом на кінець червня становить понад 1,7 млрд грн. У регіональному зрізі обсяги заборгованості збільшилися у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях, значно зменшилися у Луганській, Волинській та Чернігівській.

У пресслужбі запевнили, що під час засідання була напрацьована низка заходів та доручень міністрам, керівникам центральних органів влади, головам ОДА, КМДА.

«У разі збільшення сум боргів, мають активізуватися контролюючі та правоохоронні органи на всіх рівнях. Система державних механізмів щодо захисту трудових прав українців має працювати системно та наскрізно», – підсумував міністр економіки України.

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