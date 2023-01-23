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Прикордонники-мінометники захопили позицію окупантів біля Бахмута (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прикордонники-мінометники захопили позицію окупантів біля Бахмута (відео)
скрін з відео

Під впливом щільного вогню окупанти кинули свій рубіж та втекли

Один з прикордонних підрозділів, просунувся вперед та зайняв позицію окупантів поблизу Бахмута. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

«Вогневу підтримку контратаки забезпечили прикордонні бойові групи мінометів, які активно використовують важке озброєння для оборони», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під впливом щільного вогню окупанти кинули свій рубіж та втекли. Наші бійці зачистили місцевість та закріпились на ній.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Кадіївці на Луганщині ЗСУ завдали удару високоточною зброєю по колишньому профілакторію машинобудівного заводу.

Нагадаємо, триває 334-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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