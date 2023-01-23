Прикордонники-мінометники захопили позицію окупантів біля Бахмута (відео)

Під впливом щільного вогню окупанти кинули свій рубіж та втекли

Один з прикордонних підрозділів, просунувся вперед та зайняв позицію окупантів поблизу Бахмута. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

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«Вогневу підтримку контратаки забезпечили прикордонні бойові групи мінометів, які активно використовують важке озброєння для оборони», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під впливом щільного вогню окупанти кинули свій рубіж та втекли. Наші бійці зачистили місцевість та закріпились на ній.

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Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Кадіївці на Луганщині ЗСУ завдали удару високоточною зброєю по колишньому профілакторію машинобудівного заводу.

Нагадаємо, триває 334-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках – веде оборону.