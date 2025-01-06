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Інтерв'ю Зеленського Фрідману: США вивчають дії двох сторін

glavcom.ua
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Фото: Офіс президента

Про інтервʼю, коротко

Зміст. Значна частина інтервʼю (як питань, так і відповідей), і це правильно, була присвячена темі гарантій безпеки. Причому, у правильному значенні – як необхідного компонента між заморозкою війни та рухом до сталого миру. Це дійсно важливо. Для нас. Бо зупинка гарячої війни – це лише старт руху до миру. Але саме від того, якими будуть умови, і чи будуть вони передбачати довгострокове бачення безпеки, залежить можливість досягнення сталого та справедливого миру.

Адресат. Ініціатор інтервʼю – Лекс Фрідман – одразу анонсував, що планує записати інтервʼю і з Путіним, а потім знову приїхати до Києва, ставлячи за мету, можливо, допомогти знайти «точки дотику» для можливих майбутніх переговорів у форматі трьох Трамп-Путін-Зеленський. Це частково відчувалось в окремих питаннях.

Володимир Зеленський звертався, перш за все, до аудиторії республіканців, намагаючись донести деталі української позиції, акцентувавши, що спочатку має бути зустріч Дональда Трампа з ним. А також, що позиція Європи також має враховуватися. Тобто, говорив про необхідність спільної позиції України та Заходу до моменту будь-яких можливих переговорів з РФ.

Загалом же, це інтервʼю відображає (якщо говорити про американську увагу) слова, які написав у себе Кіт Келог після російської масованої атаки ще в кінці 2024-го на Різдво: «США вивчають дії двох сторін».

Щодо обсценної лексики, то не підтримую її вживання в публічних інтервʼю високопосадовців. Хоча, в українському сегменті соцмереж занадто багато реакції саме на цей елемент з усього інтервʼю.
 

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Джерело
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Теги: путін Володимир Зеленський зупинка Лекс Фрідман США війна росія Україна

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