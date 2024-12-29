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Оператор БпЛА з Боярки. Згадаймо Дмитра Пільтяя

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Оператор БпЛА з Боярки. Згадаймо Дмитра Пільтяя
Дмитро Пільтяй – зовнішній пілот (оператор) літальних апаратів відділення безпілотних авіаційних комплексів
колаж: glavcom.ua

Захисник виконував службові обов’язки поблизу села Ромашки Синельниківського району Дніпропетровської області

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Пільтяя. 

14 грудня 2024 року під час виконання службових обов’язків поблизу с. Ромашки Синельниківського району Дніпропетровської області загинув зовнішній пілот (оператор) літальних апаратів відділення безпілотних авіаційних комплексів сержант Дмитро Пільтяй. Про це повідомила Боярська міська рада.

Дмитро Олександрович Пільтяй народився 9 серпня 1984 року у місті Боярка на Київщині. Закінчив Боярську загальноосвітню школу № 5. Далі здобув освіту у Київському будівельному технікумі. Працював у товаристві з обмеженою відповідальністю «ОЛІУС» у місті Вишневе.

Сержант Дмитро Пільтяй був оператором літальних апаратів відділення безпілотних авіаційних комплексів,
Сержант Дмитро Пільтяй був оператором літальних апаратів відділення безпілотних авіаційних комплексів,
фото: Боярська міська рада

Під час повномасштабної війни сержант Дмитро Пільтяй став зовнішнім пілотом (оператором) літальних апаратів відділення безпілотних авіаційних комплексів.

Життя захисника обірвалося 14 грудня 2024 року під час виконання службових обов’язків поблизу села Ромашки Синельниківського району Дніпропетровської області.

Попрощалися із воїном Дмитром Пільтяєм 19 грудня, 2024 року. Вічний спочинок він віднайшов на Алеї Героїв кладовища у Боярці.

У захисника залишилася дружина та восьмирічний син.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці Україна хвилина мовчання

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