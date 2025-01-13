Хто допоміг росіянам атакувати Київ 1 січня? Спіймано агентку

Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем її проживання в орендованій квартирі у Києві

Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки України затримала 27-річну агентку головного російської воєнної розвідки, яка готувала дронову атаку по Києву 1 січня. Про це повідомляє СБУ.

«Військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Києві агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). За даними слідства, вона готувала координати для дронової атаки РФ по столиці України 1 січня 2025 року. Пріоритетними цілями агресора були адмінбудівлі держустанов та енергогенеруючі підприємства України», – йдеться у повідомленні.

Щоб запрограмувати ворожі дрони-камікадзе на ураження українських об’єктів, агентка включала GPS-координати на своєму телефоні і робила фото об’єктів таким чином, щоб у властивостях файлів була їхня точна геолокація. Готові світлини фігурантка переправляла своєму російському куратору через анонімний чат у месенджері.

Також під час розвідувальних вилазок агентка шпигувала за бойовими позиціями ППО, що захищають Київ. Співробітники СБУ затримали фігурантку за місцем її проживання в орендованій квартирі у Києві, коли вона намагалася передати нову партію розвідданих російському ГРУ.

За даними слідства, агенткою окупантів виявилася 27-річна місцева безробітна, яка шукала «легкі» заробітки на Телеграм-каналах. Там не неї вийшов представник воєнної розвідки Росії і запропонував гроші в обмін на співпрацю.

«Під час обшуків в оселі затриманої вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з російським ГРУ та велику кількість сім-карток, які вона використовувала для конспірації зв’язку з окупантами. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану)», – повідомляють правоохоронці.

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки викрила керівництво українського холдингу та їхніх спільників, які допомагали Росії обходити санкції на експорт енергоносіїв. За матеріалами справи, протягом 2023-2024 років фігуранти брали участь у будівництві в Ростовській області Росії припортового заводу з виробництва скрапленого газу.

До слова, Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували на Хмельниччині диверсійну групу російських спецслужб. Двоє зловмисників підірвали колію на місцевому залізничному перегоні, по якому рухався вантажний потяг.