Зеленський назвав ключове завдання для України у 2025 році

Президент: «Ми повинні зробити все, щоб 2025-й рік став для України роком справедливого миру»

Президент Володимир Зеленський заявив, що українцям необхідно здолати окупанта, перемогти російське зло. Нам потрібен справедливий мир, і кожен має працювати саме заради цього. Про це сказав Володимир Зеленський під час виступу з нагоди Дня дипломата.

За словами глави держави, бути послом України, українським дипломатом – це бути людиною, яка може відповісти абсолютно конкретно на питання, що саме було зроблено для наближення миру, для захисту інтересів України й українців. Наступний рік буде ключовим, наголошує Зеленський, з точки зору саме цього завдання.

«Ми повинні зробити все, щоб 2025-й рік став для України роком справедливого миру», – наголосив український лідер.

Він додав, що у січні – після зміни адміністрації США – відбудеться й багато змін у міжнародних справах. Зокрема, йдеться про:

вибори у Німеччині та Польщі;

зміни внутрішнього балансу сил та настроїв на Близькому Сході, у регіоні Затоки, Північній Африці, Сахелі, Латинській Америці;

просування інтересів України у відносинах із Китаєм, Індією, іншими державами Азії;

розвиток реального партнерства з Японією;

більш змістовні відносини з Кореєю.

«У світі є сотні напрямків відносин, у яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат. І саме це – ваша робота. Бути в усіх потрібних кабінетах, бути в медіа, бути у спілкуванні з усіма потрібними для України людьми й бути зрозумілими – так, щоб Україна мала необхідний результат. Я дякую всім тим, хто працює саме так – хто працює не просто на втому в кінці робочого дня чи на вдячність безпосереднього керівника, не з 9-ї до 18-ї години, а на результат для України», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 20 грудня, Володимир Зеленський погодив понад 30 нових призначень українських послів. «Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН. Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами», – йдеться у повідомленні.

Раніше Зеленський заявляв, що перемовини й дипломатичні кроки призведуть до завершення гарячої стадії війни в Україні.