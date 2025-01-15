Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Залізничні тарифи зростуть? Європейська бізнес асоціація звернулася до уряду

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Залізничні тарифи зростуть? Європейська бізнес асоціація звернулася до уряду
Підвищення тарифу на вантажі «УЗ» значно збільшує витрати українського бізнесу та погіршує конкурентоспроможність українських товарів на міжнародних ринках, вказали в Асоціації
фото: glavcom.ua

ЕВА закликав прем’єра утриматися від підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення: бізнес вже закривається

Європейська Бізнес Асоціація звернулась з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням не допустити підвищення тарифів на залізничні вантажні перевезення, адже це створить додатковий фінансовий тягар для бізнесу та знизить конкурентоспроможність залізничної логістики. Про це йдеться у повідомленні ЕВА. 

Там повідомили, що Наглядова рада «Укрзалізниці» затвердила індексацію залізничних тарифів на вантажні перевезення на 37%. Хоча до цього компанія підвищила тарифи відразу на 70%, внаслідок чого вартість транспортування вугілля, руди та вапняку зросла на 140%, металу – на 70%, зернових – на 65%.

«Компанії-члени Комітету з логістики Асоціації занепокоєні наслідками підвищення тарифів для бізнесу. Висока вартість логістики залишається одним зі стримуючих факторів для експорту. Внаслідок російської військової агресії логістичні витрати у певних галузях зросли до 40% від собівартості продукції. Вкупі зі складною ситуацією в енергетиці та дефіцитом персоналу, підвищення тарифу на вантажі «УЗ» значно збільшує витрати українського бізнесу та погіршує конкурентоспроможність українських товарів на міжнародних ринках», – вказали в Асоціації.

У ЕВА також підкреслили, що навіть поточні тарифи перевищують спроможності учасників ринку, через що підприємства вже змушені скорочувати виробництво та переходити на перевезення автотранспортом. Це призводить до руйнування доріг та зростання мільярдних витрат з бюджету на їхній ремонт.

«Через втрату конкурентоспроможності залізничної логістики «Укрзалізниця» втрачає доходи. Згідно з фінансовою звітністю компанії у відкритому доступі, за 9 місяців 2024 року компанія отримала прибуток у 1,6 млрд грн, тоді як за аналогічний період 2023 року прибуток становив 8,2 млрд грн. Водночас керівництво перевізника вже прогнозує збитки у розмірі до 2,5 млрд грн до кінця 2024 року. На думку бізнесу, ситуація із фінансовими показниками «Укрзалізниці» демонструє необхідність термінового перегляду її витратної політики», – наголосили в ЕВА.

У Асоціації підкреслили: оптимізація витрат, підвищення операційної ефективності та залучення клієнтів на залізницю через конкурентоспроможну тарифну політику можуть значно покращити її фінансовий стан.

«Замість підвищення тарифів, яке посилить фінансовий тиск на бізнес і призведе до скорочення обсягів перевезень, важливо зосередитися на підтримці експорту. Недопущення зростання логістичних витрат дозволить утримати вантажі на залізниці та зберегти валютні надходження до бюджету та сприятиме економічній стабільності. З огляду на це, Європейська Бізнес Асоціація звернулась до прем’єра з закликом не допустити підвищення тарифів, враховуючи ситуацію у реальному секторі та на експортних ринках. Натомість Асоціація просить доручити відповідним міністерствам та «Укрзалізниці» вжити заходів щодо оптимізації витрат та підвищення операційної ефективності товариства. Це сприятиме збереженню конкурентоспроможності українських товарів, підвищенню привабливості залізничних перевезень і забезпеченню стійкого розвитку як бізнесу, так і транспортної інфраструктури», – резюмували в ЕВА.

Читайте також:

Теги: тарифи вугілля Укрзалізниця бізнес перевезення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Морські відомства країн ЄС будуть вимагати документи, що підтверджують наявність страховки, у суден, що проходять через Данські протоки
Країни Європи винайшли новий механізм відстеження танкерів «тіньового флоту» РФ
18 грудня, 2024, 10:19
Деякі українці мають ризик блокування рахунків у Польщі
Блокування рахунків у Польщі: хто з українців ризикує найбільше
19 грудня, 2024, 07:10
Головне, наголошує бізнесмен, що люди цілі
Відомий бізнесмен показав, що залишилося від його офісу після ранкового ракетного удару
20 грудня, 2024, 15:56
Український флот може зупинитися через підвищення тарифу Укрзалізниці: звернення до міністра Кулеби
Український флот може зупинитися через підвищення тарифу Укрзалізниці: звернення до міністра Кулеби
24 грудня, 2024, 12:01
Чоловік перевозив каміння під виглядом волонтерської допомоги
На Рівненщині патрульні зупинили водія через порушення ПДР, а виявили в салоні майже 70 кг бурштину
7 сiчня, 17:06
Історично «Укрзалізниця» завжди перевозила 60-70% усіх українських вантажів
Федерація роботодавців транспорту попередила про ризик закриття підприємств у разі підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці»
11 сiчня, 13:22
У 2024 році у Польщі виявили зникнення близько 240 протитанкових мін
На складі Ikea у Польщі виявили понад 200 загублених мін
11 сiчня, 18:32
Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна
Збували наркотики та розвозили повій: у Києві судитимуть учасників злочинної організації
Вчора, 16:33
Державні нафтові компанії Китаю та великі приватні нафтопереробні заводи розкуповують нафтові вантажі з Близького Сходу
Закрутили вентиль: Китай почав терміново шукати заміну російській нафті
Сьогодні, 07:41

Економіка

Сума готівки в обігу збільшилася за рік на 58 млрд: Нацбанк назвав причини
Сума готівки в обігу збільшилася за рік на 58 млрд: Нацбанк назвав причини
Залізничні тарифи зростуть? Європейська бізнес асоціація звернулася до уряду
Залізничні тарифи зростуть? Європейська бізнес асоціація звернулася до уряду
Нацбанк назвав причини послаблення гривні на початку року
Нацбанк назвав причини послаблення гривні на початку року
Чи буде відставка міністра енергетики? Нардеп звинуватив колег у безвідповідальності
Чи буде відставка міністра енергетики? Нардеп звинуватив колег у безвідповідальності
Оприлюднено рейтинг найбільших донорів ЗСУ
Оприлюднено рейтинг найбільших донорів ЗСУ
Ситуація критична: металурги звернулися міністра розвитку
Ситуація критична: металурги звернулися міністра розвитку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 січня: ситуація на фронті
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 січня 2025
16K
Коли закінчиться війна. Історик Грицак окреслив сценарій розвитку подій на 2025 рік
15K
Герой України оцінив масштаби проблеми СЗЧ в українській армії
14K
Що сталося із найдивнішим рестораном Києва за три роки? (фото)
11K
Скільки б ви відсиділи в СРСР? У мережі зʼявився нестандартний тест

Новини

На війні загинув президент українського футбольного клубу
Сьогодні, 06:51
Росіяни окупували Янтарне, арешт президента Південної Кореї: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Кремль може використовувати потенційні наступи на Дніпропетровщину для інформаційного впливу – ISW
Сьогодні, 05:50
Рідні зниклих безвісти отримали право на відстрочку від мобілізації
Сьогодні, 05:22
Слідчі з другої спроби затримали президента Південної Кореї – ЗМІ
Сьогодні, 05:04
Француженка повірила в кохання з «Бредом Піттом» та втратила 830 тисяч євро
Сьогодні, 04:38

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua