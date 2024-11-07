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Мінекономіки назвало ключову проблему бізнесу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мінекономіки назвало ключову проблему бізнесу
Для зростання економіки Україні необхідно 4,5 млн додаткових працівників
фото з відкритих джерел

В Україні близько 8 млн економічно неактивного населення

Дефіцит кадрів спостерігається у всіх сферах і це наразі є головною проблемою бізнесу. Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна на 10-му Київському міжнародному економічному форумі.

Як зазначила посадовиця, для зростання економіки Україні необхідно 4,5 млн додаткових працівників, проте через війну їх кількість лише знижується. 

Бережна додала, що «величезним полем» для співпраці і уряду, і бізнесу, і громадських організацій є створення більшої кількості програм, які допоможуть українцям бути більш конкурентоспроможними на ринку праці.

За словами посадовиці, в Україні вже є ініціативи, як-от програми перенавчання та ваучерів, а також проєкт Coursera Reskill, що надає 30 тис. стипендій.

«Це крапля в морі, тому що в Україні приблизно 8 млн всередині держави економічно неактивного населення. Це люди, які не шукають роботи з певних причин у зв'язку з інвалідністю, чи це ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, чи жінки, які не можуть поєднувати сімейні та робочі обов'язки», – каже Бережна. 

Нагадаємо, війна з Росією виснажує робочу силу в Україні. Підприємства намагаються покрити гостру нестачу кадрів, наймаючи більше жінок на традиційно чоловічі посади, а також звертаючись до підлітків, студентів та працівників старшого віку.

До слова, у жовтні завершилась вступна кампанія до професійно-технічних навчальних закладів. Найпопулярнішими професіями, які обирали вступники, стали кухар, автослюсар, електрогазозварник, кондитер, водій і тракторист. Також до десяти найпотрібніших на ринку праці України за кількістю вакансій на сайтах пошуку роботи входять кухар, водій та слюсар.

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Теги: Мінекономіки бізнес робота

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