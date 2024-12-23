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Підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці: металурги звернулися до уряду

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Підвищення тарифів на вантажні перевезення Укрзалізниці: металурги звернулися до уряду

Металурги просять уряд запровадити дворічний мораторій на підвищення тарифів Укрзалізниці: ризикуємо втратити економіку

Підвищення тарифу на вантажні перевезення на 37%, яке пропонує Укрзалізниця, матиме катастрофічні наслідки для економіки, адже призведе до зупинки стратегічних підприємств та до скорочення обсягів валютної виручки. Враховуючи стан вітчизняної промисловості, уряд має запровадити дворічний мораторій на підвищення тарифів Укрзалізниці, та провести аудит в держкомпанії, щоб розібратися з неконтрольованим зростанням витрат. Про це йдеться у листі ОП Укрметалургпром (УМП) прем’єр-міністру Денису Шмигалю, та віце-прем’єр-міністру з відновлення України – міністру розвитку громад та територій України Олексію Кулебі.

«За наявною інформацією, 28 листопада 2024 р відбулася зустріч Олексія Кулеби з керівництвом «Укрзалізниці», де було прийнято рішення підготувати проект наказу щодо проведення індексації вантажних залізничних тарифів з підвищенням останніх на +37%. Це рішення викликало дуже велике занепокоєння у гірників і металургів України, які категорично виступають проти подібного кроку. Виглядає дуже дивно, що Міністерство розвитку громад та територій України проводить такі кулуарні обговорення з УЗ без участі бізнес спільноти. Адже наслідки для економіки України будуть катастрофічні із зупинкою стратегічних підприємств та суттєвого скороченню валютної виручки», – зазначено у листі.

В УМП нагадали, що в Україні саме залізниця є основним засобом вантажоперевезень: якщо у Німеччині загальна частка вантажоперевезень залізницею не перевищує 20%, то в Україні залізничний транспорт забезпечує майже 82% вантажних та 36% пасажирських перевезень.

«Розуміючі своє монопольне становище у питанні вантажоперевезення, Укрзалізниця весь час свого існування намагається вирішувати власні фінансові проблеми за рахунок вантажовідправників. Українська промислова бізнес-спільнота вже відчула значний фінансовий тиск після серії підвищень вантажних тарифів у 2021 та 2022 рр., які призвели до рекордного збільшення витрат на залізничні перевезення – так, тарифи на транспортування вугілля, руди і вапняку зросли на 140% (!), металу – на 70%, добрив – на 70%, зерна – на 96%, а порожніх вагонів з-під вугілля – на 158% (!)», – наголосили в УМП.

В об’єднанні наголосили, що підвищення тарифів не дозволить вирішити проблеми УЗ, якщо не буде реформована структура УЗ, та не будуть задіяні внутрішні ресурси – адже наразі витрати Укрзалізниці зростають швидше за доходи, що є тривожним сигналом і вимагає термінового перегляду витратної політики.

«Через постійне необгрунтоване підвищення тарифів на вантажоперевезення значна кількість вітчизняних галузей поступово відмовляється від послуг УЗ, віддаючи перевагу альтернативним способом транспортування, а в гіршому – суттєво скорочує виробництво чи зупиняється. А УЗ, замість утримання вантажів на залізниці та збільшення вантажної бази, безконтрольно та стрімко розширює свою базу витрат, та не зацікавлена в додаткових доходах. Адже з вересня 2023 року УЗ не продала жодного лоту металобрухту – хоча реалізація металобрухту дає мільярди гривень додаткових доходів. Недалекоглядна тарифна політика Укрзалізниці критично позначиться на всій економіці України та, відповідно, на її обороноздатності та національній безпеці», – підкреслили в УМП.

В об’єднанні закликали уряд ініціювати заходи із покращення фінансового стану Укрзалізниці, зокрема – розвивати вантажну базу та оптимізувати витрати, а також підвищити ефективність використання активів державного монополіста. Також необхідним є запровадження мораторію на підвищення вантажних залізничних тарифів до скасування військового стану та на період не менше двох років після закінчення бойових дій.

До слова, раніше повідомлялося, наскільки скоротилося металургійне виробництво під час війни.

Теги: тарифи вугілля Укрзалізниця бізнес залізниця транспорт перевезення

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