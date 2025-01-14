«Це я був у центрі Києва, а не Путін». Джо Байден згадав про Україну у своїй завершальній промові

За словами Байдена, план президента РФ Володимира Путіна з захоплення України провалився, йому не вдалося зруйнувати ані Україну, ані НАТО

Президент США Джо Байден виступив у Держдепі США із завершальною промовою, щоб окреслити найважливіші досягнення своєї адміністрації у зовнішній політиці.

«Путін провалився. Не зміг розвалити Україну, не зміг розвалити НАТО, не зміг загарбати значну частину територій. Ми об’єднали 50 країн на підтримку України і не лише в Європі, а вперше й країни Азії також приєдналися. Ми надали надзвичайну кількість боєприпасів, втілили безпрецедентні санкції для того, щоб Україна продовжувала боротися», – зазначив президент США на підсумковій пресконференції.

За словами Байдена, він був єдиним американським головнокомандувачем, який відвідав країну у стані війні без військової присутності США. Він також зауважив, що російський диктатор Путін думав, що за три дні захопить Київ, але з того часу саме Джо Байден відвідав столицю України Києва, а не він.

Зазначимо, що 20 лютого 2023 року президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідав Київ, столицю України. Це був його перший візит на посаді Президента США (до того 6 разів він приїздив як віцепрезидент) і перший візит в Україну очільника США з 2008 року.

Нагадаємо, що інавгурація Дональда Трампа відбудеться 20 січня.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.

Також повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена зараз не бачить готовності України чи Росії до мирних переговорів.