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Україна має можливість завершити війну у 2025 році? Заява президента

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна має можливість завершити війну у 2025 році? Заява президента
Зеленський зробив заяву про завершення війни
фото: скріншот з відео

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін найбільше боїться США та Китай

Україна має можливість завершити повномасштабну війну у 2025 році. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістам польських ЗМІ.

«Так, є (можливість завершити війну у 2025 році). Трамп хоче закінчити війну. Це його меседжі, вони публічні й непублічні. Він спроможний тиснути на Росію», – сказав президент.

За словами Зеленського, російський диктатор Володимир Путін найбільше боїться США та Китай, адже їхні можливості значно перевищують російські. Водночас, як зауважує президент, Європа також може стати рівною чи навіть сильнішою за РФ, якщо буде об’єднана.

До слова, головною проблемою на фронті є дефіцит техніки та ресурсів. Про це зауважив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістам польських ЗМІ.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що перед переговорами ключовим пріоритетом для України є отримання гарантій безпеки.

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Теги: Україна війна Володимир Зеленський росія перемога США Дональд Трамп переговори Китай

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