Росія дасть новий багатомільйонний кредит Білорусі



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Лукашенко: Основна частина переговорів була один на один з президентом Росії

Лукашенко за шість годин випросив у Путіна $200 мільйонів

Білорусь найближчим часом отримає шостий транш в $200 млн кредиту по лінії Євразійського фонду стабілізації і розвитку. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає Белта.

Глава білоруської держави зазначив, що на білорусько-російських переговорах в Сочі 21 вересня обговорювався цілий блок фінансових проблем. Він зокрема нагадав, що кілька років тому була досягнута домовленість про виділення Білорусі кредитних ресурсів ЕФСР в загальному обсязі $2 млрд.

«Основна частина переговорів була один на один з президентом (Росії – «Главком»). Переговори тривали 6 годин, навіть більше. І якщо відверто, то це були навіть не складні, а важкі переговори. Але результативні», - сказав Лукашенко .

«Ми отримали п'ять траншів. Залишився шостий і сьомий. Я не бачу ніяких проблем з виділенням шостого траншу, і, як було заявлено, можна вирішити питання по сьомому траншу. Все залежить від того, як насамперед білоруська сторона в цьому напрямку буде працювати. Думаю, що це можна вирішити. Шостий транш Білорусь отримає найближчим часом. Сьомий - це вже справа активності насамперед білоруських членів уряду», - заявив білоруський лідер.

Лукашенко розповів, що в Сочі йшлося про політичну взаємодію Білорусі та Росії як в двосторонньому форматі, так і в інтеграційних об'єднаннях, фінансові взаємини і виділення кредитних ресурсів, продовження терміну повернення кредиту на будівництво БелАЕС і зниження процентної ставки, питання співпраці в сферах сільського господарства, промисловості, транспорту, поставок нафти і нафтопродуктів.

Євразійський фонд стабілізації і розвитку - регіональний фінансовий механізм обсягом 8,513 млрд доларів США, який в 2009 році заснували Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизька Республіка, Росія і Таджикистан. Влад Росії складає $7,5 млрд., - Казахстану $1 млрд.