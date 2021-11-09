У Києві охорона бізнес-центру вигнала мільйонерів із ліфта: подробиці скандалу

Бізнесмен Єфименко: «Бути сьогодні поважним підприємцем – це не показувати свою перевагу з купою охоронців»

Успішних бізнесменів, мільйонерів Олега Гороховського та Костянтина Єфименка не пустили в ліфт. Охоронці бізнес-центру заблокували прохід для своїх резидентів, щоб власниця «Гуліверу» мала можливість вільно спуститися ліфтом. Про прикрий інцидент бізнесмени написали на сторінці у Facebook.

«Дивовижна історія трапилася зі мною та Костянтин Єфименком вчора. Дуже схоже на 90-ті роки XX століття, але виник в Україні в третьому десятилітті XXI століття. Ми навіть думали на початку, що стали частиною зйомок другого сезону серіалу «Бригада» і нарешті дізнаємося, чи вижив Саша Білий… Приїхав ліфт, двері відчинилися і... охоронець бізнес-центру втік, штовхав всіх, хто хотів зайти в ліфт, став у двері та попросив скористатися іншим ліфтом, який, до речі, не можливо, оскільки на поверсі був відкритий ліфт. Я був ошалешений і хотів зрозуміти, що відбувається. А сталося наступне: через три хвилини господиня бізнес-центру Gulliver підійшла до ліфта, поглянула на всіх, хто чекав, холодним поглядом, сіла у «свій» ліфт і поїхала», – написав бізнесмен.

Monobank, власником якого є Гороховський, орендує офіс у бізнес-центрі Gulliver. «Це найдорожчий бізнес-центр Києва. Ми платимо близько 500 $/міс за одне робоче місце в коворкінгу Creative States… Я зателефонував директору бізнес-центру та попросив її керівника вибачитися перед її клієнтами та пообіцяти зупинити цю візантійщину. Але цього не відбулося. Шкода», – уточнив банкір.

Водночас Єфименко зазначив, прикрість не стільки в поведінці конкретної людини, скільки йдеться про «бізнесменів сьогоднішнього і завтрашнього дня». «Бути сьогодні поважним підприємцем – це не виставляти свій дохід на показ, не показувати свою перевагу з купою охоронців (якщо вони необхідні, то це можна зробити непомітно), це ввічливе ставлення до офіціанта в ресторані мурашник, це підтримка благодійних програм і т.д. Це простота у всьому, що стосується життя. Але є і складність, і якщо хочеш і крутості, але це тільки в справі, якою займаєшся, в продукті, який створив, в задачі чи болю, яку вирішив. Так, бізнесменів в Україні не люблять. Причини різні: і несправедливий розподіл майна, і неповернення кредитів банкам найбільшими корпораціями країни, але це також не додає такої поведінки, як описано нижче. Але я переконаний, все це в минулому. Так, динозаври залишилися, але їх з кожним днем стає все менше і менше», – зазначив Єфименко.

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