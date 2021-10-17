Monobank закриває усі картки у польських злотих: чому це сталося

Представники онлайн-банку стверджують, що карти в злотих не користуютьс популярністю у клієнтів

Карти будуть закриті з 13 грудня 2021 року

Всі карти Monobank в польських злотих будуть закриті. Про це йдеться в повідомленні фінустанови, пише Уніан. Найбільше постраждати від цього рішення можуть польські заробітчани, які є клієнтами банку.

У розсилці, яку отримали клієнти онлайн-банку, вказується, що всі карти в злотих будуть закриті з 13 грудня 2021 року. У цей день залишки за картками автоматично переведуть на кредитні картки за поточним курсом. Самі картки після цього стануть неактивними для використання.

Але можна і не чекати 13 грудня і вже зараз переказати гроші з картки в злотих на будь-яку іншу гривневу картку.

У техпідтримці банку розповіли, що картки в злотих не користувалися популярністю серед клієнтів, а велика кількість продуктів лише ускладнює користування додатком monobank.

Нагадаємо, державний Приватбанк вводить нові обмеження на грошові перекази. Тепер відправляти або отримувати кошти на карту можна не більше 100 переказів на місяць.

Зазначається, що ці заходи вводяться в рамках боротьби з відмиванням грошей і у зв'язку з вимогами фінансового моніторингу.

Пресслужба Приватбанку переконує, що для 99,7% клієнтів, які користуються послугою переказу коштів, нічого не змінюється.

Раніше клієнт Приватбанку розповів, як колектори «вибивали» з нього 69 грн боргу.

Зазначимо, уряд готується продавати «Приватбанк» частинами.

Нагадаємо, 11 серпня уряд схвалив стратегію Приватбанку з трьома варіантами приватизації.

Раніше заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай заявляла, що державний Приватбанк може бути знову приватизований, але про повернення його попереднім власникам не йдеться.

Також у НБУ розповіли, коли планують продати Приватбанк.