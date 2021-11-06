Україці знову понесли гроші до банків: опубліковано цифри

У вересні населення понесло гроші до банків

За вересень номінальний обсяг коштів фізичних осіб у банках збільшився на 1,6 млрд

За вересень номінальний обсяг коштів фізичних осіб у банках збільшився на 1,6 млрд. до 688,5 млрд. грн. Це випливає зі звітності НБУ щодо банківської системи загалом.

Статистику в розрізі банків за підсумками трьох кварталів регулятор ще не опублікував.

При цьому, за даними ФГВФО, за вересень приріст коштів фізосіб у вересні становив 5,2 млрд грн — до 627,6 млрд грн.

Між статистикою НБУ та ФГВФО існує дві принципові відмінності:

на відміну від НБУ, Фонд включає до депозитів кошти фізосіб підприємців (ФОП), які також гарантуються державою;

до статистики Фонду не входить Ощадбанк, оскільки поки що не є учасником системи гарантування.

Спеціалізовану статистику Фонду станом на 1 жовтня вже опубліковано в розрізі банків.

За вересень поточного року гривня зміцнилася відносно долара на 27 копійок — до 26,62 грн/$. Як відомо, ревальвація нац. валюти автоматично призводить до скорочення портфеля за рахунок уцінки його валютної складової.

Отже, реальний приріст коштів населення у банках ще більший за номінальний.

Найбільше портфель у вересні наростив Приватбанк.

Друге місце — за Універсал Банком, на базі якого працює віртуальний monobank .

Далі розташувалися банки із західним капіталом — Райффайзен та Укрсиб.

Цікаво, що Укрсиб зі своїми найнижчими депозитними ставками на ринку випередив ПУМБ Ріната Ахметова, який на початку вересня підвищив ставки до рівня monobank.

Декілька банків продемонстрували номінальні відтоки, які, швидше за все, пов'язані з переоцінкою валютної складової портфеля.

Так, найбільший мінус (близько 0,5 млрд грн) — у державного Укрексімбанку, який відомий високою часткою валютної складової в портфелі.

Дрібніші втрати — у банку «Восток», Альфа-Банку та державного Укргазбанку .