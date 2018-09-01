Розроблена українцями бездротова зарядка зібрала на Kickstarter понад $90 тис.



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Бездротова зарядка Wyrex

У стартапі Wyrex стверджують, що їхня зарядка перевершить AirPower від Apple за характеристиками та ціною.

Створена українським стартапом Wyrex модель бездротової зарядки зібрала 92 тисячі доларів на краудфандинговій платформі Kickstarter.

Від початку розробники розраховували зібрати 30 тисяч доларів для запуску стартапу. Інвестори вже передплатили 300 зарядок зі знижками – по 60 та 70 доларів за кожну. Наразі лишилися зарядки за зниженою ціною 80 доларів. Після початку продажів зарядка коштуватиме 120 доларів.

За допомогою індуктивної Qi-системи Wyrex може заряджати до чотирьох пристроїв одночасно: два смартфони, Apple Watch та AirPods.

Торік компанія Apple анонсувала бездротову зарядку AirPower, але її вихід поки затримується. Вартість пристрою поки невідома, але за прогнозами, вона коливатиметься в районі 145-200 доларів.

Розробники Wyrex стверджують, що їхня зарядка перевершить AirPower за характеристиками: підтримуватиме більше пристроїв, коштуватиме дешевше та заряджатиме на 30% швидше.

Планується почати продажі Wyrex у грудні цього року.

Джерело: Хмарочос