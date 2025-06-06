Пошкодження колії на Київщині: коли буде закінчено ремонт

Під час ремонту поїзди Трипільського напрямку курсуватимуть резервним маршрутом через Фастів

У Київській області тривають роботи з відновлення залізничної ділянки, яка постраждала внаслідок російського обстрілу у ніч проти 6 травня, їх планують завершити до кінця доби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

Повідомляється, що у цей час поїзди Трипільського напрямку курсуватимуть резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки на станції Видубичі). У зв’язку з цим можливі незначні затримки.

Курсуватимуть до/з станції Підгірці:

№6702/01 – маршрутом Підгірці – Миронівка (замість Київ – Миронівка)

№6724/23 – маршрутом Миронівка – Підгірці (замість Миронівка – Київ)

№6704/03 – маршрутом Підгірці – Миронівка (замість Київ-Волинський – Миронівка).

«Укрзалізниця» просить вибачення за тимчасові незручності, докладаємо усіх зусиль, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки нічної ворожої атаки.

Усі відхилення від графіка поїздів далекого сполучення можна побачити за посиланням.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Київ зазнав чергової масштабної комбінованої атаки з боку Росії. Удари спричинили масштабні руйнування в шести районах міста, є загиблі та постраждалі. Також внаслідок російської атаки на Київ пошкоджені колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна.