Саакашвілі стверджує, що підвищення податків змусить бізнес піти в тінь



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Саакашвілі також звернув увагу на проблему з впровадженням касових апаратів

Податкові зміни, які ухвалив чинний Парламент тільки сприяють розвитку тіньових схем, замість того, щоб звільняти бізнес від тягаря.

На цьому наголосив глава виконавчого комітету Нацради реформ Михайло Саакашвілі в ефірі на телеканалі «Україна 24».





Він звернув увагу на закон 1210, який підвищує акциз на стіки для системи нагрівання табаку IQOS на 270%.

«Так урочисто це прийняли, мовляв, зараз гроші від цього надійдуть. А насправді, автоматично, жодна гривня не потрапить в бюджет. Ці кошти автоматично підуть в тінь, щоб на них заробляли. Вони думають, що ми всі недоумки, які не розуміють, що відбувається. І це, зауважу, відбувається в нинішньому Парламенті, на наших очах!», — обурився Саакашвілі.

За його словами, Парламенту направлялись зауваження щодо цього закону і жодне не було враховане.

«А для чого їм враховувати, якщо тоді хтось не буде наживатись на податкових оборудках», — додав він.

Саакашвілі також звернув увагу на проблему з впровадженням касових апаратів. За його словами, в Грузії на це пішло 6 років і була підготовлена платформа, щоб підприємці були готові сприйняти це.

«Спочатку ми змінили податкову систему, викорінили корупцію, змінили митну систему, і лише тоді ми ввели касові апарати. І в результаті люди самі це прийняли, бо їм нічого не треба було заповнювати. Зараз людей викликають, змушують заповнювати 8–10 сторінок декларацій. У нас ціла армія дармоїдів — брокери на митниці, податкові консультанти, бухгалтери, юристи, а це все забирає кошти у бізнесу. Чим складніший кодекс, тим для них краще. І ми пропонуємо це все змінювати», — відзначив він.

Саакашвілі озвучив чітку позицію: «У мене немає виконавчої влади, але я як громадянин України разом з мільйонами ФОПів зробимо все, щоб в такому вигляді, як пропонується РРО не запрацювали»