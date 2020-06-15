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    Економіка та фінанси

    Пенсійний фонд затвердив середній показник зарплати для розрахунку пенсій

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    Середня зарплата для розрахунку пенсій у квітні знизилася - Пенсійний фонд затвердив середній показник зарплати для розрахунку пенсій
    Середня зарплата для розрахунку пенсій у квітні знизилася

    Порівняно з березнем показник знизився на 579,46 гривень

    Після березневого збільшення середньої зарплати, Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за квітень у розмірі 9 325,93 гривень.

    Про це повідомила пресслужба фонду в фейсбуці.

    «Затверджено показник середньої заробітної плати за квітень 2020 року, яка у відповідності з Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування“ враховується для обчислення пенсії», — йдеться в повідомленні.

    Таким чином, порівняно з березнем показник знизився на 579,46 гривень (з 9 905,39 гривень).

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    Нагадаємо, пенсію в Україні зможуть передавати у спадок при подальшій розробці програми по переходу до накопичувальної пенсії. З 1 січня Україна повинна перейти на нову пенсійну систему, однак деталі законопроєкту ще в розробці. Пенсійна система, яка існує в Україні зараз, не спроможна забезпечити пенсіонерів.

    Як повідомлялося, уряд України вже має розрахунки, а також законопроєкт про підтримку старшого населення країни та підвищення пенсій. Людям старше 75 років уряд хоче підвищити пенсії на 500 грн.

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