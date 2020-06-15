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    Суспільство

    Відсьогодні українці зможуть полетіти до чотирьох країн: куди і за якими правилами

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    Міжнародне авіасполучення відновлюється 15 червня - Відсьогодні українці зможуть полетіти до чотирьох країн: куди і за якими правилами
    Міжнародне авіасполучення відновлюється 15 червня

    До США та Албанії з понеділка українці зможуть літати без обмежень на кордоні

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій опублікував перелік країн, в які українці зможуть вилетіти з 15 червня.

    Відповідну інфографіку Криклій оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

    Відтак, згідно з інформацією міністра, з 15 червня українці зможуть літати без обмежень на кордоні до Албанії та США, з дотриманням карантину 14 днів - до Великої Британії, без обмежень на кордоні та тестуванням після прибуття - до Туреччини.

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    Також з 27 червня громадяни України зможуть літати до Тунісу з тестуванням після прибуття. А такі країни, як Кіпр, Чорногорія, Грузія, Греція будуть розглядати можливість відкриття кордонів після покращення епідемічної ситуації в Україні з 1 липня.

    Також уряд дозволив іноземцям приїжджати в Україну з 15 червня

    Напередодні глава уряду Денис Шмигаль пояснив, за яких умов країна повернеться до жорсткого карантинуЗа словами голови уряду, наразі Україна опанувала коронавірус. Натомість другий день поспіль в Україні фіксується рекордне число нових випадків захворювання - майже по 700 осіб щодня.

    Зазначимо, що на тлі пандемії відомий лоукостер розпродає квитки до Австрії по 10 євро.

    Тим часом провідний туроператор оголосив про відновлення чартерної програми з 1 липня до шести країн.

    Крім того, сьогодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що відкриття українських кордонів недостатньо для того, щоб цього літа відпочити за кордоном. Необхідне рішення й інших країн, саме тоді можна говорити про планування мандрівок. 

    Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом. 

    Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.

     Читайте більше:
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