Відсьогодні українці зможуть полетіти до чотирьох країн: куди і за якими правилами
До США та Албанії з понеділка українці зможуть літати без обмежень на кордоні
Відповідну інфографіку Криклій оприлюднив у своєму Telegram-каналі.
Відтак, згідно з інформацією міністра, з 15 червня українці зможуть літати без обмежень на кордоні до Албанії та США, з дотриманням карантину 14 днів - до Великої Британії, без обмежень на кордоні та тестуванням після прибуття - до Туреччини.
Також з 27 червня громадяни України зможуть літати до Тунісу з тестуванням після прибуття. А такі країни, як Кіпр, Чорногорія, Грузія, Греція будуть розглядати можливість відкриття кордонів після покращення епідемічної ситуації в Україні з 1 липня.
Також уряд дозволив іноземцям приїжджати в Україну з 15 червня.
Напередодні глава уряду Денис Шмигаль пояснив, за яких умов країна повернеться до жорсткого карантину. За словами голови уряду, наразі Україна опанувала коронавірус. Натомість другий день поспіль в Україні фіксується рекордне число нових випадків захворювання - майже по 700 осіб щодня.
Зазначимо, що на тлі пандемії відомий лоукостер розпродає квитки до Австрії по 10 євро.
Тим часом провідний туроператор оголосив про відновлення чартерної програми з 1 липня до шести країн.
Крім того, сьогодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що відкриття українських кордонів недостатньо для того, щоб цього літа відпочити за кордоном. Необхідне рішення й інших країн, саме тоді можна говорити про планування мандрівок.
Раніше МЗС оприлюднило перелік країн, з якими Україна може відновити авіасполучення найближчим часом.
Нагадаємо, Україна запустила внутрішнє авіасполучення: з 5 червня, а міжнародне планує - з 15 червня.