Українці зможуть передавати пенсію у спадок: подробиці



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Українці зможуть передавати пенсію у спадок

Інвестиційний банкір розповів про плюси накопичувальної пенсійної системи

Пенсію в Україні зможуть передавати у спадок при подальшій розробці програми по переходу до накопичувальної пенсії. З 1 січня Україна повинна перейти на нову пенсійну систему, однак деталі законопроєкту ще в розробці. Пенсійна система, яка існує в Україні зараз, не спроможна забезпечити пенсіонерів.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» розповів інвестиційний банкір Тарас Козак.

«Ризики (при впровадженні накопичувальної пенсійної системи. – ред.), але їх треба зменшити, а не ставити основу для заборони накопичувальної системи. Солідарна система, як ми бачимо, не здатна забезпечити пенсіонерів більш-менш нормальною пенсією, яка сьогодні становить від 2 до 3 тис. гривень, це сміх крізь сльози», – сказав він.

Експерт пояснив плюси накопичувальної системи.

«Треба йти шляхом, яким іде весь світ – це накопичувальна пенсія, поки громадянин працює, накопичує частину доходів на індивідуальний пенсійний рахунок. Коли йде на пенсію – починає користуватися цими засобами. Якщо раптом громадянин не дожив, то, на відміну від солідарної пенсії, яка зникає, ці кошти переходять у спадщину. Крім соціального боку, це ще й фінансовий ресурс, тому що накопичувальні кошти – це так звані «довгі» гроші, які десятиліттями працювати на економіку України, це величезні гроші, мільярди гривень », – сказав він.

Нагадаємо, в Україні протягом 2020 і 2021 року планується запровадити низку нововведень щодо пенсійних виплат.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

Як повідомлялося, Верховна Рада остаточно відхилила закон про пенсійний вік для жінок.