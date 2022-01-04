Ще один банк почне виплачувати пенсії та зарплати

Мінфін назвав 46 банків, через які виплачують пенсії, зарплати бюджетникам та соцдопомогу

Міністерство фінансів оновило перелік банків, через які здійснюватиметься виплата пенсій, грошової допомоги та зарплат працівникам бюджетних установ.

За даними Мінфіну, до оновленого списку порівняно з переліком на 1 вересня доданий «РВС Банк».

На сьогодні уповноваженими є 46 банків:

АТ «Ощадбанк» АТ КБ «ПриватБанк» АТ «Укрексімбанк» АТ АБ «Укргазбанк» АТ «Агропросперіс Банк» АТ «КБ «Акордбанк» АТ «Акцент-Банк» АТ «Альфа-Банк» АТ «Банк Альянс» АТ «Банк Восток» АТ «Банк інвестицій та заощаджень» АТ «Банк Кредит Дніпро» АТ «Банк «Український капітал» АТ КБ «Глобус Банк» АТ «Східноукраїнський банк «Грант» АТ «Ідея Банк» АТ АКБ «Індустріалбанк» АТ «Комерційний Індустріальний Банк» АТ «АКБ «Конкорд» АТ «Кредитвест Банк» АТ «Креді Агріколь Банк» АТ «Кредобанк» АТ «Кристалбанк» АТ АКБ «Львів» АТ «Мегабанк» АТ «Метабанк» АТ «Міжнародний інвестиційний банк» АТ «Мотор-Банк» АТ «МТБ Банк» АТ «ОТП Банк» АТ АБ «Південний» АТ «Піреус Банк МКБ» АТ «Полікомбанк» АТ «Полтава-банк» АТ «Правекс Банк» АТ «ПроКредит Банк» АТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ПУМБ) АТ «АКБ «Радабанк» АТ «Райффайзен Банк» АТ «РВС Банк» АТ «Скай Банк» АТ «ТАСкомбанк» АТ «Укрбудінвестбанк» АТ «Укрсиббанк» АТ «Універсал Банк» АТ «Юнекс Банк».

На 1 вересня в переліку банків для бюджетних виплат було 45 банків.

Нагадаємо, ще два банки почали виплачувати «тисячу Зеленського».

Також додамо, що Ощадбанк отримав від Антимонопольного комітету «подарунок» під ялинку.