У січні для деяких українців зростуть податки. Кому і скільки доведеться платити

Нововведення зокрема торкнуться фізичних осіб – підприємців

Підвищення мінімальної заробітної плати, що відбулося з 1 грудня вплине на розмір податків, які залежать від цього показника, а саме – Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) так званий Єдиний податок, який сплачують ті ФОПи, що працюють за спрощеною системою оподаткування.

Єдиний соціальний внесок

Збільшення мінімальної зарплати з 1 грудня 2021 року до 6 500 грн позначиться на розмірі ЄСВ, адже ставка його нарахування залишається незмінною – 22%.

Таким чином, з 1 січня 2022 року, як і з грудня 2021 року, мінімальний розмір ЄСВ на місяць становитиме 1 430 грн, а з 1 жовтня він зросте до 1 474 грн.

Максимальний розмір нарахованого ЄСВ (15 «мінімалок») на місяць з 1 грудня збільшений до 21 450 грн, а з 1 жовтня 2022 року становитиме 22 110 грн.

Квартальна сума становитиме 4 070 грн. У податковій декларації за 2021 рік потрібно вказати зміну розміру ЄСВ: із січня до листопада – 1 320 грн, а в грудні – 1 430 грн.

Єдиний податок

Для ФОПів першої групи розмір єдиного податку на місяць у 2022 році становитиме 248,1 грн (не більше 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня).

Для ФОПів другої групи – 1 300 грн (20% від «мінімалки»), для третьої групи – 5% доходу.

Доходи ФОПів, що працюють за загальною системою оподаткування, отримані протягом календарного року від господарської діяльності, оподатковуватимуться за ставкою 18% Податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору від чистого доходу.

Нагадаємо, в Україні зростуть податки: Рада ухвалила скандальний закон №5600.

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