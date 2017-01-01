Що буде з цінами в 2018 році: прогноз експертів

Наступний рік буде роком підвищення інфляції

Протягом усього 2017 року найактивніше зростали ціни на продукти харчування. Проте українцям не варто розслаблятися, оскільки у січні-лютому 2018 року вартість продуктів може зрости ще на близько 4%. Про це в коментарі УНН повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Торгівля у 2017 році



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Наступний рік буде роком підвищення інфляції

Протягом усього 2017 року найактивніше зростали ціни на продукти харчування. Проте українцям не варто розслаблятися, оскільки у січні-лютому 2018 року вартість продуктів може зрости ще на близько 4%. Про це в коментарі УНН повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Торгівля у 2017 році

За словами Дорошенка, у 2017 році спостерігається пожвавлення у торговій сфері, хоча й не таке велике, як очікувалося.

«Про пожвавлення говорять усі торгові мережі та всі оператори. Але пожвавлення було меншим, ніж очікувалося. Це пояснюється тим, що реальне зростання економіки і доходів українців становить лише 2%. Крім того, проблемою є і те, що 38% людей живуть на соціальні виплати: реальний заробіток у людей, які працюють, зростав значно швидше, ніж у людей, які живуть за рахунок соцвиплат (пенсії, допомога з безробіття, людям з інвалідністю тощо). Для них цей рік був досить важким, а для тих, хто працював, кращим: люди могли собі дозволити більше завдяки збільшенню доходів», — зауважив експерт.

Ціни на продукти

Як зауважив спеціаліст, протягом 2017 року ціни зростали досить швидко. На цей рік планувалося зростання ВПП у 3% та інфляція 8%, проте зростання виявилося меншим, а інфляція в 1,5 раза вищою.

«Насамперед дорожчали продукти харчування. Тому що більшу частину грошей українці витрачають саме на них. Варто зауважити, що доходи працевлаштованих людей встигали за цінами, тому вони могли собі купити ще щось: спостерігається пожвавлення на ринках електроніки, побутової техніки. Якщо ж говорити про непрацююче населення, то їх рівень життя значно погіршився», — наголосив Дорошенко.

Доходи населення

Експерт зазначив, що доходи населення у регіонах зростали нерівномірно. Крім того, центральні регіони вже поступово втрачають пальму першості.

«Київська область поступається іншим. Якщо раніше вона трималася у ТОП-3, то зараз Київ уже скотився до 5-6 місця, а у 2018 році до ТОП-5 увійде Закарпаття», — переконаний Дорошенко.

За його словами, всі звикли до того, що Закарпаття — регіон з невеликим рівнем життя, і люди з нього виїжджали на заробітки до інших регіонів, але з 2018 року у цьому регіоні будуть значно вищі заробітні плати.

«Це пояснюється тим, що там є іноземні інвестиції та велика міграція. Це створює напруження на ринку праці, тому заробітна плата підвищується, інакше — людей не втримати», — наголосив спеціаліст.

Прогноз на 2018 рік

Дорошенко звернув увагу на те, що прогнози уряду щодо зростання економіки та зростання рівня інфляції не справджуються. Влада завжди завищує ріст ВВП та занижує зростання інфляції. Тому, за його словами, цілком імовірно, що наступного року також буде спостерігатися ріст інфляції, хоча вже й без таких різких стрибків цін.

«Імовірно, що наступний рік також буде роком підвищення інфляції, але вже таких стрибків цін, які були цього року - на 30-50% - очікувати не варто. Ціни будуть зростати досить помірковано. Водночас, можу одразу сказати, що в січні-лютому ми побачимо сильне зростання цін. Зараз є відкладений тиск на ціни, тому на початку 2018 року ціни зростуть майже на всі продукти приблизно на 4%. Тобто половину річної інфляції ми пройдемо за два місяці (прогноз інфляції на наступний рік - 7%). Це буде зумовлено девальвацією гривні та зростанням мінімальної заробітної плати», — пояснив експерт.

Утім, він також прогнозує незначне зниження цін на деякі види товарів, зокрема на яйця, та продукти, які підпорядковуються світовим трендам. За словами спеціаліста, вперше у 2018 році в нас буде спостерігатися те, що ціни на продукти залежатимуть від світових трендів.

«Ми будемо залежати не від коливання цін на товари всередині країни, а від їх коливання на світовому ринку. Через це нам варто слідкувати за світовими трендами», — резюмував Дорошенко.

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