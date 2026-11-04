Українські облігації різко подорожчали після виборів у США – Bloomberg

Вартість українських доларових облігацій із погашенням у 2034 році зросла до найвищого рівня за понад місяць

Перемога демократів на проміжних виборах посилила очікування інвесторів щодо подальшої американської підтримки України

Українські державні облігації, номіновані в доларах, зросли в ціні після проміжних виборів до Конгресу США, на яких демократи здобули значні успіхи. Інвестори розраховують, що зміна політичного балансу у Вашингтоні сприятиме збереженню військової підтримки Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За даними агентства, українські доларові облігації зі ставкою 4,5% та погашенням у 2034 році подорожчали більш ніж на один цент, перевищивши позначку 63 центи за долар номіналу. Це найвищий рівень за понад місяць.

У середу, 4 листопада, українські боргові папери опинилися серед лідерів зростання на ринках країн, що розвиваються.

Позитивна реакція інвесторів пов'язана з очікуваннями, що посилення позицій демократів у Конгресі може ускладнити можливі спроби адміністрації президента США Дональда Трампа обмежити підтримку України.

Зокрема, учасники ринку сподіваються, що законодавці зможуть протидіяти припиненню обміну розвідувальними даними з Києвом та обмеженню доступу України до американських супутникових систем зв'язку.

Водночас експерти застерігають, що результати виборів створюють і нові ризики. Послаблення внутрішньополітичних позицій Трампа може спонукати його активніше діяти на міжнародній арені.

Аналітики допускають, що американський президент спробує прискорити завершення російсько-української війни, зокрема шляхом дипломатичного тиску на сторони. При цьому залишається невизначеним, які саме умови мирного врегулювання підтримуватиме Вашингтон.

Таким чином, зростання вартості українських облігацій відображає насамперед очікування фінансових ринків щодо подальшої політики США, а не вже ухвалені рішення про нову допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про подорожчання облігацій Євросоюзу після рішення надати Україні кредит на 90 млрд євро. Тоді дохідність 30-річних боргових паперів ЄС зросла до 4,14%.