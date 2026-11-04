Нацбанк виступив проти легалізації криптовалют за новими правилами

Національний банк України попередив про ризики для гривні та конкуренції на криптовалютному ринку через положення законопроєкту №10225-д

Регулятор попередив про загрозу гривні, ризики монополізації крипторинку та можливі корупційні зловживання

Національний банк України відмовився підтримати законопроєкт №10225-д про регулювання ринку віртуальних активів у його нинішній редакції. Регулятор заявив, що документ містить положення, які можуть загрожувати фінансовій стабільності та створювати умови для монополізації криптовалютного ринку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну заяву НБУ.

Позицію Нацбанку оприлюднили після того, як 4 листопада парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав доопрацьований законопроєкт, який передбачає легалізацію криптовалют, запровадження оподаткування прибутку від операцій із ними та державний контроль за криптобіржами.

У НБУ наголосили, що загалом підтримують врегулювання ринку віртуальних активів відповідно до європейського підходу MiCA та рекомендацій Міжнародного валютного фонду. Однак остаточна редакція документа, за твердженням регулятора, суперечить низці домовленостей, досягнутих під час роботи над законопроєктом.

Зокрема, фінальний текст, рекомендований до другого читання, Національний банк отримав лише пізно ввечері 3 листопада. Наступного дня заступник голови НБУ Олексій Шабан озвучив зауваження на засіданні парламентського комітету, однак, за оцінкою регулятора, формат обговорення не дозволив провести повноцінну фахову дискусію.

Які ризики виявив Нацбанк

НБУ назвав три принципові проблеми законопроєкту.

Перша стосується допуску іноземних токенів, які можуть фактично виконувати функції електронних грошей, але не перебувають під відповідним наглядом у країнах їхньої емісії. У Нацбанку вважають, що такі активи можуть створювати загрози для монетарного суверенітету, платіжної інфраструктури та фінансової стабільності.

Регулятор наполягає на праві самостійно оцінювати ризики іноземних токенів і за потреби обмежувати їхній обіг в Україні.

Друга проблема – можливість обходу регуляторних вимог. На думку НБУ, спрощений доступ іноземних віртуальних активів може поставити українських емітентів у нерівні умови та сприяти появі сегментів ринку, які фактично залишатимуться поза державним контролем.

Третій ризик пов'язаний із можливістю монополізації криптовалютного ринку та корупційних зловживань під час авторизації торговельних майданчиків.

Спочатку НБУ виступав проти кількісних обмежень для операторів, які відповідають установленим вимогам. Згодом регулятор погодився на компромісну пропозицію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – дозволити на першому етапі роботу трьох операторів, визначених за конкурсом.

Однак у фінальній редакції законопроєкту чіткої кількості операторів на перші п'ять років немає. За твердженням НБУ, це фактично залишає рішення на розсуд НКЦПФР без достатніх запобіжників проти обмеження конкуренції.

«Неврахування принципових зауважень НБУ унеможливлює підтримку законопроєкту №10225-д у поточній редакції», – заявили в Національному банку.

Регулятор закликав народних депутатів доопрацювати документ, забезпечити прозорі правила роботи крипторинку та врахувати ризики для гривні й фінансової системи.

Як планують оподатковувати криптовалюти

За інформацією «Судово-юридичної газети», профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №10225-д для розгляду в другому читанні, яке планують провести у листопаді 2026 року.

Документ передбачає оподаткування прибутку від операцій із криптовалютами, тобто різниці між ціною придбання та продажу активу. Обмін одного віртуального активу на інший пропонують не оподатковувати.

Для криптовалют, придбаних до набрання чинності законом, передбачено перехідний режим із пільговою ставкою податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5% до кінця 2028 року.

Криптобіржі та інші постачальники послуг із віртуальними активами повинні будуть проходити авторизацію, дотримуватися вимог фінансового моніторингу та перевіряти походження коштів.

Запрацювати нові правила можуть із 1 липня 2027 року. Водночас законопроєкт ще має пройти голосування у Верховній Раді, а його остаточні положення можуть змінитися.

Нагадаємо, 3 вересня 2025 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10225-д про легалізацію криптовалют. За документ проголосували 246 народних депутатів. Він передбачав врегулювання обігу віртуальних активів та запровадження правил їх оподаткування.

Раніше парламентський комітет підтримав законопроєкт про регулювання криптовалютного ринку. Серед запропонованих положень були оподаткування прибутку від продажу цифрових активів, звільнення обміну однієї криптовалюти на іншу від податків та спеціальні вимоги до учасників ринку.