Міненергики пояснило, чим вигідна знижка на транзит російського газу

Знижка на транзит може бути вигідною Україні на час опалювального сезону

«Газова» пропозиція України вибиває козирі з рук російських шулерів – Зеркаль

Рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про запровадження знижки на прокачку додаткових обсягів російського газу до Європи стало несподіванкою для багатьох. Противники аргументували власну точку зору так: «Як можна давати знижку агресору?». Радниця міністра енергетики Олена Зеркаль пояснила суть подій, пише ZN.UA.

«Як і під час різдвяних розпродажів, вигоду від знижки отримує продавець, а не покупець. Цей хід насправді може допомогти Україні в питанні енергетичної безпеки. І не тільки під час опалювального сезону, але і в тривалій перспективі», – наголошує Зеркаль.

Важливо пам’ятати – пропозиція стосується лише додаткових об’ємів газу, ціни на прокачку за чинним контрактом ніхто не збирається змінювати. Адже попри кризу Росія, використовує українську газотранспортну мережу лише на третину.

«Збільшення поставок через українську трубу – наш спільний з Європою інтерес. Саме тому Росія не хоче цього робити. Адже на континенті сьогодні – газова війна», – додає радниця міністра.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС.

Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Раніше цього тижня ціна на газ в Європі підскочила на 20% після відмови РФ збільшити транзит через Україну.

Як відомо, 18 жовтня «Північний потік – 2» заповнили технічним газом. За даними оператора, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн кубометрів, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі.

Того ж дня Україна подала заявку на участь у сертифікації «Північного потоку – 2».

Тим часом голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко спростував маніпулятивні заяви російського президента Володимира Путіна, які він зробив, зокрема, щодо обсягів транзиту газу та надійності української ГТС.

Раніше у Росії заявили, що «Північний потік – 2» готовий.

Також у січні–серпні 2021 року транзит природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України сягнув близько 29,45 млрд кубометрів – на 15,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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