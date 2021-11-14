Великобританія закликала Європу не допустити запуску «Північного потоку – 2»

У Великобританії вважають, що російський газопровід загрожує європейській безпеці

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала європейські країни об’єднатися проти введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік – 2» у Балтійському морі. Про це вона написала у статті для газети Sunday Telegraph.

«Я хочу, щоб наші друзі по всій Європі приєдналися до нас. Це означає, що ми стоїмо разом і, наприклад, захищаємось від будівництва газопроводу «Північний потік – 2», – зазначила міністр.

Трасс вважає, що газопровід загрожує підірвати європейську безпеку, дозволяючи Росії посилити свій вплив на країни, які залежать від її газу.

За її словами, пандемія має нагадувати про важливість різноманітних ланцюгів поставок, щоб уникнути стратегічної залежності від ненадійних партнерів.

Вона відзначила, що слід поглиблювати інвестиційні та торговельні зв'язки з країнами, які дотримуються правил і дозволяють процвітати вільній ринковій економіці.

Нагадаємо, п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко закликав усі політичні сили об’єднатись для спротиву «Північному потоку – 2».

Раніше повідомлялося, що Німеччина виступає за продовження договору на транзит російського газу через Україну навіть у тому випадку, якщо «Північний потік – 2» буде прийнятий в експлуатацію. Про це заявив виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Нагадаємо, стали відомі деталі можливої участі України у сертифікації «Північного потоку – 2».

20 жовтня компанія «Оператор ГТС України« подала заявку німецькому регулятору на участь у сертифікації оператора газопроводу «Північний потік – 2». Тоді Макогон пояснив, що таким чином Україна намагається протистояти запуску проєкту.

Раніше гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Київ запропонував Росії продовжити газовий контракт на 10-15 років до закінчення угоди, що діє до 2024 року.

Як повідомлялося, Данія підтримала Україну та виступила проти газопроводу.

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