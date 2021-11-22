Депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США

Депутат Європарламенту Бек: «Північний потік – 2» може бути зірвано через тиск США

«Північний потік – 2» може бути зірваний через тиск Франції, Італії та США

Зрив введення в експлуатацію російського газопроводу «Північний потік – 2», як і раніше, може статися через тиск США, Франції та Італії. Такий сценарій не виключив депутат Європарламенту Гуннар Бек у розмові з «Лентою.ру».

Бек висловив думку, що новий газопровід все ж таки буде запущений, оскільки це відповідає національним інтересам Німеччини.

«Існує невелика ймовірність того, що проєкт може бути зірваний не через тиск Польщі, а через тиск Франції, Італії та США», – припустив Бек.

Він зазначив, що такий варіант все ж таки малоймовірний.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю газеті Bild закликав Німеччину перешкодити запуску російського газопроводу «Північний потік – 2». За його словами, ФРН слід припинити процедуру сертифікації проекту газопроводу «заради миру» та не давати додаткові гроші президентові Росії Володимиру Путіну шляхом закупівлі газу.

Раніше у Кремлі вигадали новий пропагандистський міф, чому не можна качати газ через Україну.

Як відомо, американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».

У листопаді РФ відмовилася збільшити транзит газу через Україну.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

Раніше Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.