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    Депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США

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    Депутат Європарламенту Бек: &laquo;Північний потік&nbsp;&ndash;&nbsp;2&raquo; може бути зірвано через тиск США - Депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США
    Депутат Європарламенту Бек: «Північний потік – 2» може бути зірвано через тиск США
    фото з відкритих джерел

    «Північний потік – 2» може бути зірваний через тиск Франції, Італії та США

    Зрив введення в експлуатацію російського газопроводу «Північний потік – 2», як і раніше, може статися через тиск США, Франції та Італії. Такий сценарій не виключив депутат Європарламенту Гуннар Бек у розмові з «Лентою.ру».

    Бек висловив думку, що новий газопровід все ж таки буде запущений, оскільки це відповідає національним інтересам Німеччини.

    «Існує невелика ймовірність того, що проєкт може бути зірваний не через тиск Польщі, а через тиск Франції, Італії та США», – припустив Бек.

    Він зазначив, що такий варіант все ж таки малоймовірний.

    Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю газеті Bild закликав Німеччину перешкодити запуску російського газопроводу «Північний потік – 2». За його словами, ФРН слід припинити процедуру сертифікації проекту газопроводу «заради миру» та не давати додаткові гроші президентові Росії Володимиру Путіну шляхом закупівлі газу.

    Раніше у Кремлі вигадали новий пропагандистський міф, чому не можна качати газ через Україну.

    Як відомо, американські сенатори пропонують вдарити по Росії новими санкціями через «Північний потік – 2».

    У листопаді РФ відмовилася збільшити транзит газу через Україну.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

    До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

    Раніше Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.

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    Теги: США Європарламент Франція Італія Північний потік-2
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    Депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США