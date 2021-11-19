США назвали гарантований спосіб знищення «Північного потоку – 2»
Російський газопровід гарантовано буде знищений за однієї умови
У разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну на російський газопровід «Північний потік – 2» очікуватиме «гарантоване знищення». Таку думку у статті для видання Bloomberg висловив оглядач Леонід Бершидський.
Журналіст припустив, що «менш масштабна операція» РФ могла б зрушити терміни запуску газопроводу, чим, імовірно, скористався би Вашингтон. «США виграли б час і отримали переконливі аргументи для своєї майже програної на сьогодні битви з російським газопроводом», – зазначає оглядач.
На думку Бершидського, Москва наразі не має наміру «розв'язувати війну», оскільки зацікавлена в економічній співпраці з Європою.
Слід зазначити, що Державний секретар США Ентоні Блінкен 14 листопада у розмові з польським міністром закордонних справ Збігневом Рау назвав міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі спробою відвернути увагу країн Заходу від дій Росії на кордоні з Україною.
Нагадаємо, 18 листопада місія України в ОБСЄ заявила, що нарощування Росією військових сил біля російсько-українського державного кордону свідчить про те, що Кремль розглядає різні варіанти, включаючи потенційне військове вторгнення в Україну.
Раніше повідомлялося, що Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.
Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.
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