Газовий шантаж Європи. Соратник Зеленського пояснив, як прорахувався Путін
«У Кремлі думали, що таким чином підштовхнуть Європейський Союз, але цього разу вони помилилися»
Керівництво Росії вдалося до газового шантажу напередодні сертифікації «Північного потоку – 2» для того, щоб пришвидшити процес отримання усіх необхідних дозволів. Проте РФ отримала зворотну реакцію, в інтерв’ю «Главкому» розповів депутат Верховної Ради України, голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
«Цього разу вони помилилися. Вони думали, що таким чином підштовхнуть Європейський Союз, а отримали абсолютно протилежну реакцію. Не можна безкінечно нагнітати, в один прекрасний момент шантаж перестає працювати», – вважає Чернєв.
До того ж, на думку політика, додаткові складнощі для росіян створила зміна політичного ландшафту у Німеччині.
«Прогнозується, що все-таки міністром закордонних справ буде хтось від «зелених», які і проти «Потоку» виступають, і мають більш проукраїнську позицію. По-друге, українська сторона домоглася того, що вона також братиме участь у сертифікації. Тобто можливість зупинити «Північний потік – 2» ще залишається, і це, звісно, дратує Російську Федерацію», – наголосив Єгор Чернєв.
Нагадаємо, німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік – 2». Для її відновлення необхідне створення компанії – оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.
Раніше німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку – 2».
Варто нагадати, що нещодавно США назвали гарантований спосіб знищення «Північного потоку – 2».