Газовий шантаж Європи. Соратник Зеленського пояснив, як прорахувався Путін

На думку Єгора Чернєва, можливість зупинити «Північний потік – 2» все ще залишається

«У Кремлі думали, що таким чином підштовхнуть Європейський Союз, але цього разу вони помилилися»

Керівництво Росії вдалося до газового шантажу напередодні сертифікації «Північного потоку – 2» для того, щоб пришвидшити процес отримання усіх необхідних дозволів. Проте РФ отримала зворотну реакцію, в інтерв’ю «Главкому» розповів депутат Верховної Ради України, голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

«Цього разу вони помилилися. Вони думали, що таким чином підштовхнуть Європейський Союз, а отримали абсолютно протилежну реакцію. Не можна безкінечно нагнітати, в один прекрасний момент шантаж перестає працювати», – вважає Чернєв.

До того ж, на думку політика, додаткові складнощі для росіян створила зміна політичного ландшафту у Німеччині.

«Прогнозується, що все-таки міністром закордонних справ буде хтось від «зелених», які і проти «Потоку» виступають, і мають більш проукраїнську позицію. По-друге, українська сторона домоглася того, що вона також братиме участь у сертифікації. Тобто можливість зупинити «Північний потік – 2» ще залишається, і це, звісно, дратує Російську Федерацію», – наголосив Єгор Чернєв.

Нагадаємо, німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік – 2». Для її відновлення необхідне створення компанії – оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.

Раніше німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку – 2».

Варто нагадати, що нещодавно США назвали гарантований спосіб знищення «Північного потоку – 2».