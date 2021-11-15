Німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку – 2»

«Нафтогаз» та «Оператор ГТС України» будуть включені в німецькі процедури сертифікації «Північного потоку – 2»

Україна готова надати аргументи, чому газопровід не може бути сертифікований без відповідності енергетичному законодавству ЄС

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що німецький регулятор допустив «Нафтогаз» до сертифікації «Північного потоку – 2».

«Нафтогаз» братиме участь у процедурі сертифікації оператора «Північного потоку – 2». Таке рішення сьогодні ухвалив німецький регулятор BNetzA. Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифікований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству», – написав Вітренко у Facebook.

Також агенція Reuters підтвердила з посиланням на німецького мережевого регулятора Bundesnetzagentur, що «Нафтогаз України» та «Оператор газотранспортної системи України» будуть включені в поточні німецькі процедури сертифікації газопроводу, на який вони подали заявку.

Раніше Велика Британія закликала Європу не допустити запуску «Північного потоку – 2».

Нагадаємо, стали відомі деталі можливої участі України у сертифікації «Північного потоку – 2».

20 жовтня компанія «Оператор ГТС України« подала заявку німецькому регулятору на участь у сертифікації оператора газопроводу «Північний потік – 2». Тоді Макогон пояснив, що таким чином Україна намагається протистояти запуску проєкту.

Раніше гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Київ запропонував Росії продовжити газовий контракт на 10-15 років до закінчення угоди, що діє до 2024 року.

Як повідомлялося, Данія підтримала Україну та виступила проти газопроводу.

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