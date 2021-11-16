Німеччина призупинила сертифікацію «Північного потоку – 2»

Німецький регулятор може сертифікувати лише юрособу ФРН, тоді як оператором «Північного потоку – 2» є швейцарська компанія

Німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік – 2». Для її відновлення необхідне створення компанії-оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН, повідомило Федеральне агентство мереж у Бонні.

Зазначається, що компанія Nord Stream 2 AG, що базується у Швейцарії, вирішила не змінювати свою організаційно-правову форму, а замість цього заснувати дочірню компанію відповідно до німецького законодавства виключно для управління німецькою частиною газопроводу.

«Ця дочірня компанія має стати власником та оператором німецької частини газопроводу. Тоді дочірнє підприємство має виконати вимоги незалежного оператора передачі, як це викладено в законі Німеччини про енергетичну промисловість», – пояснили в агентстві.

Процедура сертифікації буде призупинена, доки основні активи та людські ресурси не будуть передані дочірньому підприємству, а агентство не зможе перевірити, чи є документація, повторно подана дочірнім підприємством, як новим заявником, повною.

«Коли ці вимоги будуть виконані, агентство зможе відновити свою експертизу в решту чотиримісячного періоду, встановленого законом, підготувати проєкт рішення та надати його Європейській комісії для висновку, як передбачено в законодавстві ЄС про внутрішній ринок», – йдеться у заяві.

Напередодні стало відомо, що Німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку – 2».

Раніше Велика Британія закликала Європу не допустити запуску «Північного потоку – 2».

Також глава компанії «Нафтогаз» Юрій Вітренко назвав суму, яку Україна щорічно втрачатиме, якщо газопровід «Північний потік – 2» буде запущено. «Україна втрачатиме близько $2 млрд на рік, якщо «Північний потік – 2» буде запущено, що еквівалентно приблизно півтора відсотка ВВП країни», – заявив Вітренко.

Нагадаємо, стали відомі деталі можливої участі України у сертифікації «Північного потоку – 2».

20 жовтня компанія «Оператор ГТС України« подала заявку німецькому регулятору на участь у сертифікації оператора газопроводу «Північний потік – 2». Тоді Макогон пояснив, що таким чином Україна намагається протистояти запуску проєкту.

Раніше гендиректор «Оператора ГТС України» Сергій Макогон заявив, що Київ запропонував Росії продовжити газовий контракт на 10-15 років до закінчення угоди, що діє до 2024 року.

Як повідомлялося, Данія підтримала Україну та виступила проти газопроводу.

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