Шмигаль побачив поліпшення споживчих настроїв населення

Прем’єр висловив переконання, що додаткові виплати бізнесу, а також індексація пенсій тільки сприятимуть поліпшенню споживчого настрою.

Глава уряду наголосив, що з урахуванням інфляції у лютому заробітна плата збільшилася на 7,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що споживчі настрої населення в Україні поліпшуються. Про це, за його словами, свідчать позитивна динаміка щодо рівня зарплат і у роздрібній торгівлі.

Про це Шмигаль написав у Facebook.

Прем’єр висловив переконання, що додаткові виплати бізнесу, а також індексація пенсій тільки сприятимуть поліпшенню споживчого настрою.

«Середня зарплата у лютому становила 12,5 тисячі гривень. З урахуванням інфляції заробітна плата збільшилася на 7,6% у порівнянні з лютим 2020 року. Крім того, роздрібна торгівля у лютому зросла на 5,6% (у січні було зростання на 3,5%). Така позитивна динаміка демонструє, що споживчі настрої населення поліпшуються», – заявив глава уряду.

Як повідомлялося, в Україні стрімко зростають ціни. Фахівець назвав несподівану причину.

Так, у лютому зростання цін на оброблені продовольчі товари становило 7,2% в річному вимірі. Зростання цін сповільниться лише у другому півріччі 2021 року.

Як повідомлялося, Мінекономіки провело ряд консультацій з асоціаціями виробників та роздрібних мереж, які працюють на ринках продовольчих товарів, що мають соціальну значущість. Для недопущення значних цінових коливань на ринках продовольчих товарів запроваджено декларування цін на товари.

Нагадаємо, ціни на картоплю значно змінилися: що відбувається на ринках і в супермаркетах.