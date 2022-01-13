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    Сховища газу в Європі спорожніли більш ніж наполовину

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    У європейських сховищах зараз міститься 53 мільярди кубометрів активного газу - Сховища газу в Європі спорожніли більш ніж наполовину
    У європейських сховищах зараз міститься 53 мільярди кубометрів активного газу
    фото з відкритих джерел

    В Україні рівень запасів газу опустився до 26%

    Підземні сховища газу (ПСГ) у Європі спорожніли більш ніж наполовину. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на дані асоціації Gas Infrastructure Europe (GIE).

    За підсумками газової доби 12 січня (на ранок четверга) загальний рівень запасів у європейських підземних сховищах опустився до рекордних 49,33 відсотка, що на 16 процентних пунктів нижче за середній показник за останні п'ять років.

    Найнижчий рівень запасів у ПСГ Австрії (31 відсоток) та Нідерландів (33 відсотки). В Україні показник опустився до 26%.

    Причиною такого падіння став сильний відбір, якого власники запасів розпочали з початком нового робочого тижня. За даними GIE, зараз відбір вдвічі перевищує середні значення, характерні для цих днів останні п'ять років.

    За оцінкою консалтингової компанії Wood Mackenzie, у європейських сховищах зараз міститься 53 мільярди кубометрів активного газу. За нинішнього рівня постачання російського газу до кінця березня запаси в ПСГ Європи впадуть нижче за 15 мільярдів кубометрів. Але холодна зима може додати попиту ще близько десяти мільярдів кубометрів.

    «Цього літа для заповнення запасів Європі треба буде ще на 20-25 мільярдів кубометрів більше газу, ніж у 2021 році», – упевнені аналітики Wood Mackenzie.

    Напередодні повідомлялося, що США ламають план Путіна. Ціни на газ в Європі впали до тритижневого мінімуму.

    Теги: США газ ціни
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    Сховища газу в Європі спорожніли більш ніж наполовину