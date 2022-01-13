Сховища газу в Європі спорожніли більш ніж наполовину

В Україні рівень запасів газу опустився до 26%

Підземні сховища газу (ПСГ) у Європі спорожніли більш ніж наполовину. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на дані асоціації Gas Infrastructure Europe (GIE).

За підсумками газової доби 12 січня (на ранок четверга) загальний рівень запасів у європейських підземних сховищах опустився до рекордних 49,33 відсотка, що на 16 процентних пунктів нижче за середній показник за останні п'ять років.

Найнижчий рівень запасів у ПСГ Австрії (31 відсоток) та Нідерландів (33 відсотки). В Україні показник опустився до 26%.

Причиною такого падіння став сильний відбір, якого власники запасів розпочали з початком нового робочого тижня. За даними GIE, зараз відбір вдвічі перевищує середні значення, характерні для цих днів останні п'ять років.

За оцінкою консалтингової компанії Wood Mackenzie, у європейських сховищах зараз міститься 53 мільярди кубометрів активного газу. За нинішнього рівня постачання російського газу до кінця березня запаси в ПСГ Європи впадуть нижче за 15 мільярдів кубометрів. Але холодна зима може додати попиту ще близько десяти мільярдів кубометрів.

«Цього літа для заповнення запасів Європі треба буде ще на 20-25 мільярдів кубометрів більше газу, ніж у 2021 році», – упевнені аналітики Wood Mackenzie.

Напередодні повідомлялося, що США ламають план Путіна. Ціни на газ в Європі впали до тритижневого мінімуму.