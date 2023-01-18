Швейцарія виступила проти передачі зброї Україні
Президент Швейцарії Ален Берсе не дозволятиме реекспорт швейцарського озброєння до України
Президент Швейцарії Ален Берсе запевнив, що Швейцарія залишиться нейтральною у російсько-українському конфлікті. У ефірі каналу RTS він розповів, що країна не дозволятиме реекспорт швейцарського озброєння, поставленого Німеччині та Іспанії, до України.
«Ми давно займаємо стабільну позицію. Швейцарія є нейтральною країною. Це країна Женевських конвенцій, яка бере участь у процесі переговорів, держава світу, яка не експортує зброю до зон конфліктів»,– зазначив Берсе.
У листопаді минулого року президент країни Іньяціо Кассіс заявив, що Швейцарія не постачатиме зброю в Україну і братиме участь у якихось військових діях, а пізніше влада Швейцарії ввела часткове ембарго на постачання зброї Україні. Після початку військових дій в Україні Швейцарія приєдналася до дев'яти пакетів санкцій щодо Росії, запроваджених Євросоюзом.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від союзників понад 4 тис. одиниць різноманітної техніки. Партнери України надали понад багато бронетехніки, артилерійських установок, літаків та інших систем озброєння, щоб допомогти Києву боротися з Росією, а тепер найпотужніші члени НАТО надсилають більше летальної зброї.
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