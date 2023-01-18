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Швейцарія виступила проти передачі зброї Україні

Ірина Глотова
glavcom.ua
Швейцарія виступила проти передачі зброї Україні
Президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що його країна не дозволятиме реекспорту швейцарського озброєння
фото: regnum.ru

Президент Швейцарії Ален Берсе  не дозволятиме реекспорт швейцарського озброєння до України

Президент Швейцарії Ален Берсе запевнив, що Швейцарія залишиться нейтральною у російсько-українському конфлікті. У ефірі каналу RTS він розповів, що країна не дозволятиме реекспорт швейцарського озброєння, поставленого Німеччині та Іспанії, до України. 

«Ми давно займаємо стабільну позицію. Швейцарія є нейтральною країною. Це країна Женевських конвенцій, яка бере участь у процесі переговорів, держава світу, яка не експортує зброю до зон конфліктів»,– зазначив Берсе.

У листопаді минулого року президент країни Іньяціо Кассіс заявив, що Швейцарія не постачатиме зброю в Україну і братиме участь у якихось військових діях, а пізніше влада Швейцарії ввела часткове ембарго на постачання зброї Україні. Після початку військових дій в Україні Швейцарія приєдналася до дев'яти пакетів санкцій щодо Росії, запроваджених Євросоюзом.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від союзників понад 4 тис. одиниць різноманітної техніки. Партнери  України надали понад багато бронетехніки, артилерійських установок, літаків та інших систем озброєння, щоб допомогти Києву боротися з Росією, а тепер найпотужніші члени НАТО надсилають більше летальної зброї.

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