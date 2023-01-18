Швейцарія виступила проти передачі зброї Україні

Президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що його країна не дозволятиме реекспорту швейцарського озброєння

Президент Швейцарії Ален Берсе не дозволятиме реекспорт швейцарського озброєння до України

Президент Швейцарії Ален Берсе запевнив, що Швейцарія залишиться нейтральною у російсько-українському конфлікті. У ефірі каналу RTS він розповів, що країна не дозволятиме реекспорт швейцарського озброєння, поставленого Німеччині та Іспанії, до України.

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«Ми давно займаємо стабільну позицію. Швейцарія є нейтральною країною. Це країна Женевських конвенцій, яка бере участь у процесі переговорів, держава світу, яка не експортує зброю до зон конфліктів»,– зазначив Берсе.

У листопаді минулого року президент країни Іньяціо Кассіс заявив, що Швейцарія не постачатиме зброю в Україну і братиме участь у якихось військових діях, а пізніше влада Швейцарії ввела часткове ембарго на постачання зброї Україні. Після початку військових дій в Україні Швейцарія приєдналася до дев'яти пакетів санкцій щодо Росії, запроваджених Євросоюзом.

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Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від союзників понад 4 тис. одиниць різноманітної техніки. Партнери України надали понад багато бронетехніки, артилерійських установок, літаків та інших систем озброєння, щоб допомогти Києву боротися з Росією, а тепер найпотужніші члени НАТО надсилають більше летальної зброї.