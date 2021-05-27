«Укренерго» заборгувало виробникам електроенергії 11 млрд грн, – експерт

2020 рік НЕК «Укренерго» закінчила зі збитком 27,5 млрд грн

Системний оператор НЕК «Укренерго» заборгував виробникам електроенергії близько 11 млрд грн за участь на балансуючому ринку.

Про це повідомив перший заступник голови Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрій Саква.

«11 мільярдів боргів НЕК «Укренерго», завинив «Енергоатому», «Укргідроенерго» і всій тепловій генерації за ці 2 роки. Це надзвичайно велика сума. Якщо взяти такий маленький сегмент ринку, як балансуючий», – зазначив експерт.

Він додав, що така заборгованість ставить під загрозу функціонування генеруючих компаній і їх підготовку до наступного осінню-зимового періоду.

«Всередині ринку електричної енергії починає зароджуватися новий борговий ланцюг. На новому ринку за менш ніж два роки виникла боргів на близько 60 чи 50 мільярдів, при тому, що за весь час існування старого ринку накопилося всього 30 млрд, – це надзвичайно небезпечна ситуація», – додав Саква.

За його словами, критична ситуація з боргами за участь в балансуючому ринку виникла через цінові перекоси і можливості безоплатно отримувати електричну енергію.

Нагадаємо, 2020 рік НЕК «Укренерго» закінчила зі збитком 27,5 млрд грн. Борги компанії перевищують 30 млрд грн.

Зокрема понад 10 млрд грн НЕК «Укренерго» винна генеруючим компаніям за послуги балансування, що ставить під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону.

Основні виробники – «Енергоатом», «Київтеплоенерго», Харківська ТЕЦ-5, ДТЕК ініціювали судові процеси для повернення боргу.