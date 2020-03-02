Сєвєродонецький «Азот» відновлює виробництво аміаку та карбаміду



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Цехи аміаку та карбаміду були зупинені у вересні 2018 року

Потужність цеху виробництва аміаку 1-А становить 1700 т/добу, цеху виробництва карбаміду - 1200 т/добу

На Сєвєродонецькому об'єднанні «Азот», що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, розпочато підготовчі роботи до запуску цехів з виробництва аміаку та карбаміду. Потужність цеху виробництва аміаку 1-А становить 1700 т/добу, цеху виробництва карбаміду - 1200 т/добу.

«Пускові роботи у цехах виробництва аміаку (1-А) і карбаміду вже розпочато. За нашими виробничим планами підприємство запустить випуск власного аміаку і карбаміду вже на початку березня 2020 року. За хорошого сценарію ми плануємо у березні випустити близько 39 тис. тонн аміаку, 31 тис. тонн карбаміду, 49,6 тис. тонн аміачної селітри», – підкреслив Леонід Бугайов, Голова Правління ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання азот».

Таким чином, на підприємстві буде відновлено повний технологічний цикл, коли з природного газу буде вироблятися свій аміак, а вже з аміаку – інші види добрив (аміачна селітра, КАС, карбамід).

Цехи аміаку та карбаміду були зупинені у вересні 2018 року. У березні 2019 року Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» відновило випуск аміачної селітри та КАС на давальницькому аміаку. В результаті у 2019 році було випущено 384,09 тис. тонн мінеральних добрив.

«Відновлення заводом виробництва базових видів добрив, збільшення завантаження потужностей є прямим наслідком введення Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі (МКМТ) заходів щодо захисту українського ринку від імпорту добрив за демпінговими цінами. Якщо захисні заходи Уряду будуть ще жорсткішими та рішучішими, результат буде ще більш показовим. Проблему демпінгу не вирішено до кінця, тому що ми бачимо, що імпортери з РФ продовжують заводити добрива за різними схемами через інші юрисдикції і дуже елегантно обходити ембарго. Образно кажучи, греблю потрібно перекрити повністю, щоб не було витоків. Введення квот було б хорошим і справедливим рішенням з боку МКМТ», – впевнений Леонід Бугайов.

21 серпня 2019 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) розпочала проведення двох спецрозслідувань щодо імпорту в Україну азотних добрив (нітрату амонію, вапняно-аміачної селітри, карбаміду і карбамідо-аміачної суміші), та складних мінеральних добрив із вмістом азоту, фосфору, калію. Окрім того, в квітні 2010 року Кабінетом міністрів було введено ембарго на ввезення азотних добрив з РФ.

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» (Сєвєродонецьк, Луганська обл., Україна) – одне з найбільших українських хімічних підприємств, з 2011 року входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF. Основний напрямок роботи підприємства – виробництво мінеральних азотних добрив. Підприємство включає в себе цехи виробництва аміаку 1-А (потужність - 1700 т/добу) і 1-Б (1360 т/добу), цех виробництва сечовини (карбаміду) (1200 т/добу), цех виробництва азотної кислоти (1440 т/добу, працюють 4 агрегати УКЛ), цех виробництва аміачної селітри (1550 т/добу, працюють дві грануляційні вежі), інші структурні підрозділи.

У 2019 році підприємство випустило 384,09 тис. тонн мінеральних добрив. Зокрема аміачної селітри – 371,66 тис. тонн, аміаку водного технічного – 1,65 тис. тонн, КАС (карбамідо-аміачна суміш) – 10,78 тис. тонн. Також в 2019 році об'єднання випустило 296,2 тис. тонн неконцентрованої азотної кислоти.