Низька якість продукції і махінації Жеваго привели КрАЗ до банкрутства, – ЗМІ



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У 2014-2015 роках на 811 одиниць техніки було 824 поломки, - журналісти

У 2014–2018 роках підприємство поставило військовим і силовикам 2 772 вантажівки, проте вже в 2019 році держструктури відмовилися від продукції КрАЗа через її низьку якість

Олігарх Костянтин Жеваго вивів з України всі ліквідні активи, а Кременчуцький автомобільний завод (КрАЗ), що належить йому, позбувся держзамовлень і опинився на межі банкрутства. Про це йдеться в матеріалі 24 каналу «Історія одного банкрутства: Чому силовики і військові більше не купують КрАЗи».

У матеріалі зазначається, що від початку війни на Донбасі КрАЗ став основним постачальником вантажівок і бронеавтомобілів для Міноборони і Нацгвардії. «У 2014–2018 роках підприємство поставило військовим і силовикам 2 772 вантажівки, проте вже в 2019 році держструктури відмовилися від продукції КрАЗа через її низьку якість і заборгованості у сплаті податків і зборів», – йдеться у статті.

Журналісти пишуть, що у 2014–2015 роках на 811 одиниць техніки було 824 поломки, а через зрив постачання на три місяці були перенесені терміни формування двох артилерійських бригад і їх висунення в зону АТО. «Новинки КрАЗу – бронеавтомобілі «Спартан» і «Кугуар» – виявилися зовсім не придатними для потреб армії ні за якістю, ні за технічними характеристиками. До кінця січня 2015 року вийшли з ладу 12 з 14 переданих силам АТО бронемашин КрАЗ «Спартан», – йдеться в матеріалі. Крім того, без спеціалізованих СТО, оснащених комп'ютерною технікою, обслуговування броньовиків КрАЗа виявилося неможливим.

На підприємстві провину за відмову держструктур від непридатної техніки поклали на владу, що нібито перерозподіляла держзамовлення в своїх інтересах. «Виникає питання: якщо держава відмовляється від послуг такого постачальника і починає шукати альтернативних постачальників – це «підступи ворогів» чи адекватна реакція на реалії?» – пише 24 канал.

Однак не тільки низька якість продукції привела завод до фінансового краху. Через махінації власника – українсько-російського олігарха Костянтина Жеваго – майно заводу може бути продано з молотка. Восени 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило Жеваго в розшук. Генпрокуратура звинуватила олігарха в розтраті 5 мільярдів гривень державних коштів за схемами взаємного кредитування власних підприємств через власний банк «Фінанси і кредит».

У 2014–2017 роках, коли КрАЗ поставляв для армії сотні автомобілів, фінансовий стан підприємства продовжував погіршуватися: збитки і борги заводу, в тому числі заборгованість перед Пенсійним фондом, тільки росли. «Якщо подивитися на весь бізнес Жеваго в Україні, стає очевидним, що вже в 2014–2015 роки олігарх вирішив вивести всі ліквідні активи і залишити на розтерзання кредиторам підприємства і трудові колективи, що залишилися без грошей», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, у вересні 2018 року за позовом Ощадбанку госпсуд Києва відкрив провадження у справі про банкрутство АТ «АвтоКрАЗ», визнавши грошові вимоги Ощадбанку в розмірі 555 688 мільйонів гривень, і запровадив процедуру розпорядження майном боржника. У серпні 2019 року «Ощадбанк» у суді домігся можливості реалізувати контрольний пакет акцій «АвтоКрАЗу» – мова про 56% акцій підприємства.

Як повідомляв «Главком», КрАЗ та Крюківський вагонобудівний завод мають проблеми зі збутом продукції.

Нагадаємо, в Україні у березні 2019 року порівняно з березнем минулого року виробництво автотранспортних засобів скоротилося на 30,9% до 534 одиниць.