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    Економіка та фінанси

    Соратник Тимошенко оцінив роботу міністра економічного розвитку Петрашка

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    Нардеп Вадим Івченко розкритикував&nbsp;міністра економрозвитку Ігоря Петрашка - Соратник Тимошенко оцінив роботу міністра економічного розвитку Петрашка
    Нардеп Вадим Івченко розкритикував міністра економрозвитку Ігоря Петрашка

    Нардеп Івченко вважає, що міністерство економрозвитку не вживає заходів, спрямованих на розвиток економіки

    Міністр економрозвитку Ігор Петрашко повністю провалив роботу економічного блоку і не пропонує заходів для стимулювання економіки. Про це заявив народний депутат від фракції «Батьківщина» Вадим Івченко в ефірі телеканалу Рада.

    «Міністр економіки Петрашко повністю провалив роботу економічного блоку, повністю. Я сьогодні не бачу ніяких зсувів, які мали б бути на початку року, і за рахунок чого ми будемо зараз змінювати наші макро-, і мікроекономічні показники», – сказав Івченко.

    Соратник Юлії Тимошенко також звернув увагу, що профільне міністерство не вживає вкрай необхідних заходів, спрямованих на розвиток економіки та її стимулювання.

    «Буде зростати економіка – буде наповнення бюджету. Буде наповнення бюджету – будуть інші заробітні плати і, звичайно, будуть інші допомоги підприємцям. Це законодавство, яке має стимулювати інновації, бізнес, щоб ми були не сировинним придатком, а експортували готову продукцію, щоб робочі місця залишалися в країні», – зазначив Івченко.

    Нагадаємо, народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку  Людмила Буймістер заявила, що депутати не задоволені роботою міністра економіки Ігоря Петрашка, який не має плану виходу з кризи та проводить незрозумілу кадрову політику. Тому у Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра з посади.

    Водночас депутат фракції «Батьківщина» Валентин Наливайченко заявив, що за 8 місяців міністр економіки Ігор Петрашко не зробив жодного кроку, щоб допомогти українцям вижити під час карантину, і назвав його найпровальнішим міністром економіки.

    У свою чергу лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що Петрашко захищає монополії, зокрема тютюнову, замість того, щоб підтримувати підприємців. А ексглава Держрезерву Ярослав Погорілий звинуватив міністра в тому, що він має намір відновити і очолити корупційні схеми з зерном в Держрезерві.

    Теги: Юлія Тимошенко Батьківщина Олег Ляшко міністр Ігор Петрашко Валентин Наливайченко
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