Соратник Тимошенко оцінив роботу міністра економічного розвитку Петрашка

Нардеп Івченко вважає, що міністерство економрозвитку не вживає заходів, спрямованих на розвиток економіки

Міністр економрозвитку Ігор Петрашко повністю провалив роботу економічного блоку і не пропонує заходів для стимулювання економіки. Про це заявив народний депутат від фракції «Батьківщина» Вадим Івченко в ефірі телеканалу Рада.

«Міністр економіки Петрашко повністю провалив роботу економічного блоку, повністю. Я сьогодні не бачу ніяких зсувів, які мали б бути на початку року, і за рахунок чого ми будемо зараз змінювати наші макро-, і мікроекономічні показники», – сказав Івченко.

Соратник Юлії Тимошенко також звернув увагу, що профільне міністерство не вживає вкрай необхідних заходів, спрямованих на розвиток економіки та її стимулювання.

«Буде зростати економіка – буде наповнення бюджету. Буде наповнення бюджету – будуть інші заробітні плати і, звичайно, будуть інші допомоги підприємцям. Це законодавство, яке має стимулювати інновації, бізнес, щоб ми були не сировинним придатком, а експортували готову продукцію, щоб робочі місця залишалися в країні», – зазначив Івченко.

Нагадаємо, народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що депутати не задоволені роботою міністра економіки Ігоря Петрашка, який не має плану виходу з кризи та проводить незрозумілу кадрову політику. Тому у Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра з посади.

Водночас депутат фракції «Батьківщина» Валентин Наливайченко заявив, що за 8 місяців міністр економіки Ігор Петрашко не зробив жодного кроку, щоб допомогти українцям вижити під час карантину, і назвав його найпровальнішим міністром економіки.

У свою чергу лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що Петрашко захищає монополії, зокрема тютюнову, замість того, щоб підтримувати підприємців. А ексглава Держрезерву Ярослав Погорілий звинуватив міністра в тому, що він має намір відновити і очолити корупційні схеми з зерном в Держрезерві.