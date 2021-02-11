Соратник Тимошенко стверджує, що «Енергоатом» не за призначенням використав 900 млн грн держбанків

«Чи допоміг майже 1 млрд грн державних банків зменшити заборгованість держави перед «Енергоатомом»? На жаль, ні!», – Кучеренко

Держкомпанія «Енергоатом» використала 900 мільйонів гривень державних банків не на зменшення заборгованості держави перед компанією, а на погашення штрафів і пені, що дозволяє здійснювати незаконні маніпуляції з цими коштами.

Про це у Facebook написав нардеп від партії «Батьківщина», лідером якої є Юлія Тимошенко, Олексій Кучеренко.

Він також зазначив, що відповідну суму компанія отримала від держпідприємства «Гарантований покупець», якому нещодавно надійшло на рахунки 5 мільярдів гривень від державних банків.

«4 лютого ми побачили, як спрацювало пролобійоване схематозним НКРЕКП нібито на користь Енергоатому рішення про перерозподіл коштів державних банків. «Гарантований покупець» виплатив 900 мільйонів гривень не тільки «зеленим» електростанціям, а ще й Енергоатому», – написав Кучеренко.

За його словами, держбанки надавали кошти для виплати боргів лише підприємствам зеленої енергетики, але ця умова була проігнорована, щоб фінансово допомогти атомній компанії країни вилізти з боргів.

«Та чи допоміг майже мільярд гривень державних банків зменшити заборгованість держави перед «Енергоатомом»? На жаль, ні! Майже всі отримані кошти керівництво Енергоатому списало на погашення різних штрафів та пені, які вони самі й придумали. Це означає, що борг не зменшився, як цього обіцяли», – підкреслив депутат.

Він повідомив, що через це корупціонери продовжать кричати про збитки, величезні борги, а тим часом малювати нові штрафи та пені.

«Щоб вимагати більше грошей від держави, які підуть не на ремонти, зарплати чи ядерне паливо, а в чиїсь конкретні кишені», – додав Кучеренко.

При цьому він підкреслив, що після таких оборудок та вчорашнього візиту детективів НАБУ в Енергоатом будь-які виплати компанії з боку «Гарантованого покупця» треба тимчасово призупинити, щоб не допустити розкрадання коштів держбанків.

За даними ЗМІ, на рахунок «Гарантованого покупця» недавно надійшло 5 мільярдів гривень від «Укренерго», яке залучило цільові кредити в держбанків для виплати боргів перед інвесторами в «зелену» енергетику. Держпідприємство виплатило 900 млн грн виробникам «зеленої» енергії і 900 млн грн «Енергоатому». Таким чином, нерозподіленими «Гарантованим покупцем» залишається 3,2 мільярда гривень.

На думку голови правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков зазначив, що за рахунок цільових коштів, що передбачались для погашення боргів «зеленим» інвесторам, уряд спонсорує корупцію в керівництві компанії «Енергоатом».

Як повідомлялося, підприємства відновлюваної енергетики подають позови щодо невиконання державою своїх обов'язків щодо оплати за вироблену «зелену» електроенергію і крім «Державного покупця» суди почали залучати в якості відповідача також Кабінет міністрів України, як сторону, що підписувала меморандум з інвесторами в поновлювану енергетику.

Нагадаємо, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої «енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% «старого» боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. У той же час НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яке заборонить ДП «Гарантований покупець» погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправила «Гарантованому покупцеві» лист з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії «Енергоатом».