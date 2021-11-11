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    Нардеп пояснив, чим відрізняється «Бориспіль» від провідних аеропортів у світі

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    Серед кафе і&nbsp;магазинів дьюті-фрі в аеропорту немає жодної книгарні - Нардеп пояснив, чим відрізняється «Бориспіль» від провідних аеропортів у світі
    Серед кафе і магазинів дьюті-фрі в аеропорту немає жодної книгарні
    фото: Володимир В’ятрович/Facebook.

    Володимир В’ятрович знайшов різницю між київським аеропортом та іншими летовищами світу

    Народний депутат від «Європейської солідарності», історик, публіцист, колишній директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович розповів, чим Міжнародний аеропорт «Бориспіль» відрізняється від інших аеропортів світу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    В’ятрович зазначив, що «Бориспіль» – гарний, сучасний, схожий на інші летовища світу.

    «Але є одна погана різниця – тут досі не продають книжок. Серед великої кількості кафешок і магазинів дьюті-фрі не знайшлося місця для одної книгарні», – нарікає нардеп.

    На його думку, в цьому аеропорт «Бориспіль» «дуже провінційний».

    Нагадаємо, в рейтингу найефективніших аеропортів Європи з пасажиропотоком від 10 до 25 мільйонів пасажирів Міжнародний аеропорт «Бориспіль» посів четверте місце.

    Крім того, аеропорт «Бориспіль» увійшов до ТОП-15 найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів згідно зі звітом АСІ Europe за чотири місяці 2021 року.

    Також цьогоріч «Бориспіль» увійшов до рейтингу The World’s Best Airports in 2021 британської консалтингової компанії Skytrax, посівши п’яте місце серед кращих аеропортів Східної Європи.

    У липні 2021 року Наглядова рада держпідприємства Міжнародний аеропорт «Бориспіль» визначила Олексія Дубревського переможцем конкурсу на посаду генерального директора.

    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль книги депутат
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    Нардеп пояснив, чим відрізняється «Бориспіль» від провідних аеропортів у світі