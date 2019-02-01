Споживчі настрої ростуть: українці налаштовані робити великі покупки



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В Україні поліпшуються споживчі настрої

Найпозитивнішу динаміку за останні кілька місяців продемонстрував індекс доцільності великих покупок

У грудні 2018 року споживчі настрої українців покращилися в порівнянні з листопадом на 2,4 пункта - до 62,2 за 200-бальною шкалою. Про це свідчать щомісячні дослідження компанії GfK Ukraine.

Цей показник на 1,9 пункта вищий у порівнянні з груднем-2017, уточнюється в матеріалах дослідження.

«Найбільше покращилися споживчі настрої громадян із середнім і вище середнього рівнем доходу. У цих групах у грудні істотно зріс індекс очікуваних змін доходу в майбутньому і доцільність великих покупок. Водночас посилився песимізм в групі громадян з доходом нижче середнього», - прокоментували аналітики компанії.

Найпозитивнішу динаміку показав індекс доцільності великих покупок, який зріс у грудні-2018 на 3,7 пункта - до 71,6, вказується у дослідженні.

Українці були також оптимістичні щодо очікувань динаміки безробіття - відповідний індекс зріс на 3,5 пункта - до 134. Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища зріс на 3,2 пункта - до 61,8.

Крім цього, покращився індекс інфляційних очікувань, знизившись на 2,6 пункта - до 186,6, а також на 2,6 пункта збільшився індекс економічних очікувань - до 63,6.

Індекс особистого положення зріс на 2,3 пункта до 60,3, при цьому позитивну динаміку показали всі його складові. Зокрема, індекс очікувань розвитку економіки в найближчі п'ять років збільшився на 2,4 пункта - до 71,7, а індекс очікувань зростання економіки в найближчий рік - на 2,1 пункт, до 57,2.

Індекс девальваційних очікувань знизився на 1,2 пункта - до 158,4.

Практично незмінним залишився показник очікувань поточного особистого положення: він зріс на 0,9 пункта в порівнянні з листопадом - до 48,9.