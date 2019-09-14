Справою «Роттердам+» намагаються відволікти увагу від корупційних схем, – експерт



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Справа «Роттердам+» – це технологія розфокусування - Землянський

Справа НАБУ по «Роттердам+» – це шум для відволікання уваги від корупційних схем.

Про це заявив експерт з енергетичних питань Валентин Землянський у коментарі журналісту.

«НАБУ – це шум, це тут внутрішній шум. Для того, щоб довести, що була інсайдерська змова з метою махінацій на фондовому ринку, потрібно довести, що «Роттердам+» приймався з прицілом на те, що облігації ДТЕК підуть вгору, його євробонди. Що була інсайдерська інформація. На інсайдерській інформації компанії, близькі до Порошенка, спочатку скупили за низькою ціною, а потім, дочекавшись моменту, представивши «Роттердам+», дали можливість акціям вирости або облігаціями ДТЕК. І для того, щоб це довести, потрібно обґрунтувати, що прийняття «Роттердама» було політичним рішенням. Ось чому у нас тут останній місяць йдуть танці з бубном», – пояснив Землянський.

На його думку, справа «Роттердам+» – це технологія розфокусування, яка не дає можливості зосередити увагу на будь-якій проблемі через штучно створюваний шум навколо іншого питання. Зокрема, він зазначив, що держкомпанія «Центренерго», контрольована близьким до нової влади бізнесменом Ігорем Коломойським, закуповує російське вугілля.

«Компанія «Центренерго», під негласним контролем відомого олігарха може собі це дозволити (закупівлю вугілля в РФ – ред.). Але оскільки ось цей весь шум, розумієте, все, що ми з вами бачимо останні кілька тижнів, в піарі є чітке визначення цієї технології. Це називається розфокусування. Це не дає можливості вам зосередитися на одній проблемі і просто про неї подумати», – сказав Землянський.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, контрольована менеджерами Коломойського держкомпанія «Центренерго» закуповує у афільованого з ним ТОВ «Нафта Форс» вугілля в РФ за ціною 2,7 тис. грн/т (з ПДВ). У той час, як вугілля за ціною, розрахованої за формулою «Роттердам+» коштує 1,74 тис. грн/т, імпортоване з Колумбії і США вугілля – 1,9 тис. грн за тонну, з ПАР – 1,8 тис. грн за тонну.

24 березня 2017 НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу «Роттердам+». 8 серпня 2019 детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі «Роттердам+», але ніхто з них не був узятий під варту. Пізніше в офіційній відповіді НАБУ на запит Інформбюлетеня ICC Ukraine повідомлялося, що у антикорупційного органу немає претензій до індексу API2 в основних портах Західної Європи, як базового орієнтира для визначення ціни на вугілля в Україні за формулою «Роттердам+».