Держдепартамент США пояснив, на що Україна зможе витратити додаткову допомогу



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Безпекова допомога США включає просунуті військові технології, які дозволяють Україні здійснювати нагляд за та захищати свої кордони

Допомога обсягом 141,5 мільйона доларів, про виділення якої Україні повідомив 12 вересня Держдепартамент США, включає виділення грошей на снайперські гвинтівки та гранатомети.

Про це повідомляє Голос Америки.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що «250 мільйонів доларів для України в рамках «Ініціативи безпекової допомоги Україні» (Ukraine Security Assistance Initiative)... є окремими від коштів, схвалених Державним департаментом США».

«Безпекова допомога США включає просунуті військові технології, які дозволяють Україні здійснювати нагляд за та захищати свої кордони, більш безпечно та ефективно використовувати свої військові сили, та рухатись до сумісності з НАТО. Допомога США рятує життя і допомагає розбудовувати довготермінову обороноздатність України. Ми віддані активній співпраці з Україною. Ми продовжуємо працювати з європейськими союзниками, щоб знайти дипломатичне вирішення – через Мінські угоди та інші дипломатичні ініціативи – розпаленого Росією конфлікту на сході України», – повідомили у Державному департаменті США.

Посольство України у Вашингтоні роз’яснило 12 вересня, що Сполучені Штати розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів.

12 вересня в офісі сенатора-демократа Діка Дурбіна повідомили, що адміністрація Дональда Трампа розблокувала військову допомогу Україні.

При цьому там зазначили, що через спричинену Білим домом затримку «Міноборони США буде дуже складно використати відведені 250 мільйонів доларів протягом двох тижнів, які лишились до часу, коли закінчиться термін, відведений на використання цих коштів».

До слова, 10 вересня президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з національної безпеки Джон Болтона, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій.

Болтон працював радником Трампа з весни 2018 року.

Нагадаємо, у серпні радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон перебував з візитом у Києві.