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США продовжили безмитний режим для української сталі ще на рік

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США продовжили безмитний режим для української сталі ще на рік
Виробництво сталі в Україні у першому кварталі 2023 року було на 66,22% меншим, ніж у першому кварталі 2022-го – 1,23 млн тонн проти 3,6 млн т
фото ілюстративне

Головний спосіб відновити українську металургію – це інтегрувати її у виробничі ланцюги в ЄС і США

Сполучені Штати Америки звільнили українську сталь від 25% мита ще на один рік, крім того, президент США Джозеф Байден підтримав ініціативу міністра торгівлі Джини Раймондо і звільнив від мит також сталь з Європейського Союзу, яка виготовлена з української сировини. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Впродовж цього року ми пояснювали партнерам, що головний спосіб відновити українську металургію – це інтегрувати її у виробничі ланцюги в ЄС і США. Прокламація президента США – один з найбільш практичних способів посилити таку інтеграцію», – прокоментувала перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Україна також працює з ЄС над інтеграцією ринків сталі. Автономні торгові заходи ЄС, продовжені на рік 25 травня, передбачають звільнення української сталі від сплати антидемпінгових та захисних мит. Крім того, в межах промислового діалогу Україна-ЄС започатковано окремий діалог щодо сталі, який включає виробників сталі.

Президент США Джозеф Байден у «Прокламації про регулювання імпорту сталі до Сполучених Штатів» зазначив, що значний збій у виробництві сталі в Україні зменшив загальний обсяг виробництва сталі в Україні. Водночас сталеливарна промисловість була історично важливою для України, і як Сполучені Штати, так і Україна зацікавлені у збереженні цієї галузі як економічної рятувальної ланки, поки країна відновлюється.

Так, виробництво сталі в Україні у першому кварталі 2023 року було на 66,22% меншим, ніж у першому кварталі 2022-го – 1,23 млн тонн проти 3,6 млн т відповідно.

Нагадаємо, на початку травня Європарламент продовжив дію безмитної торгівлі з Україною.

Теги: США Україна

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